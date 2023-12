Přerušili nepříjemnou sérii porážek a letošní rok zakončili třemi důležitými body. Florbalisté plzeňského FbC v rámci víkendového utkání 19. kola první ligy přetlačili na domácí půdě v hale na Lokomotivě soupeře FAT Pipe Start 98 těsně 6:5 a posunuli se v tabulce druhé nejvyšší florbalové soutěže mužů z předposledního na dvanácté místo.

1. liga florbalistů, 19. kolo: FbC Plzeň (na snímku hráči v modrých dresech) - Fat Pipe Start 98 6:5. | Foto: FbC Plzeň

„Bylo to těžké utkání. Hrálo se o nějakou naději na možnost dotažení se na desáté místo. Přetahovali jsme se celý zápas, ovšem konečně se nám podařilo to ve třetí třetině udržet a neztratit zápas, jako se nám to dělo v posledních týdnech. Utkání bylo hodně o tom, kdo udělá méně chyb, a my byli šťastnější. Jsem rád, že se nám to hezky povedlo spojit s oslavou 25 let klubu a těšíme se na všechny v novém roce," nechal se slyšet osmadvacetiletý útočník florbalové Plzně Tomáš Němeček, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu (2+0).

Teď mají Západočeši tradiční vánoční pauzu, nejbližší utkání sehrají v sobotu 6. ledna od 15 hodin na jihu Moravy, kde je čeká konfrontance s domácím Znojmem. První domácí zápas pak svěřenci trenéra Matouše Hrdličky absolvují 14. ledna proti FBŠ Hummel Hattrick Brno, desátému týmu tabulky.

FbC Plzeň - FAT PIPE Start98 6:5

Zdroj: Youtube

Třetiny: 3:2, 3:2, 0:1. Branky a nahrávky: 8. Němeček (Šťovíček), 10. Hejzlar (Khek), 15. Faitenhanzl (Hejzlar), 28. Šebek (Brabec), 32. Karel (Horažďovský), 40. Němeček (Brabec) - 9. Škorpa (Pospíchal), 18. Netrefa (Bagin), 30. Bagin (Netrefa), 34. Bezpalec, 47. Kulík (Matoulek). Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 1:2. Využití přesilových her: 1:0. Střely: 18:35. Diváci: 196. Hala: MSH Lokomotiva III. Sestava FbC Plzeň: Šrámek, Bezděk - Khek, Hájek, Šťovíček, kubeš, Karel, Brabec, Vyčíchlo, Horažďovský, Šebek, Sobek, Němeček, Tomášek, Täuber, Winter, Hejzlar, Faitenhanzl. Trenér: Matouš Hrdlička.

Zdroj: Youtube

Ostatní víkendové výsledky 1. ligy: ASK Orka Čelákovice - Kanonýři Kladno 1:8, FbC Štíři České Budějovice - Goldea Panthers Otrokovice 3:6, Florbal Ústí - TJ Znojmo LAUFEN CZ 6:1, FBŠ Hummel Hattrick Brno - FbC Respect Hradec Králové 3:6, Bulldogs Brno - DDQ Florbal Chomutov 10:8, FBC Letka Toman Finance Group - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 1:3.

Zdroj: Český florbal

