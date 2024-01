Sedmý turnaj v probíhající sezoně druhé ligy Plzeňského a Karlovarského kraje je minulostí. Hostila jej útulná hala HK Rokycany, ale florbalistkám sušického oddílu FbC Otavské Vydry štěstí nepřinesla. Nováček soutěže totiž prohrál s domácím týmem i Sokolovem, v obou případech navíc vyšel střelecky naprázdno. I díky impotenci v koncovce se vydří ženy krčí na posledním místě tabulky se ztrátou osmi bodů na předposlední Sokolov.

Florbalistky FbC Otavské Vydry na turnaji v Rokycanech. | Foto: FbC Otavské Vydry

„Střelecká bída. Herně to v obou zápasech nebylo špatné, hrajeme lépe a lépe, ale bohužel nám to tam nepadá, naopak z protiútoků dostáváme laciné góly," pokrčil rameny kouč sušických florbalistek Jan Hořký. „Už nevím, co k tomu víc říct, čtyři zápasy bez vstřelené branky? To už je snad nějaké prokletí. Holkám každopádně děkuji za snahu, potěšil mě první start Elišky Midové, která se tak se sestrou Valerií opět sešla v jednom dresu," dodal kouč k hodnocení víkendu.

FbC Otavské Vydry - FBC Rokycany 0:3

Třetiny: 0:0, 0:2, 0:1. Branky a nahrávky: 13. Josífková (Studeníková), 18. Studeníková (Svobodová), 28. Holá. Rozhodčí: Kinkor, Němec. Vyloučení: 0:0. Střely: 7:16. Diváci: 14. Hala: HK Rokycany. Sestava FbC Otavské Vydry: Guziová, Röschelová, Jiříčková - Maňasová, Krivdová, Nagyová, E. Mídová, Marková, Adamcová, V. Mídová, Barčáková, Bělochová, Buršíková, Rubášová.

Fbc Otavské Vydry - Florbal Sokolov 0:2

Třetiny: 0:2, 0:0, 0:0. Branky a nahrávky: 4. Grycová (Vokounová), 6. Vokounová (Musiejovszká). Rozhodčí: Kinkor, Němec. Vyloučení: 0:0. Střely: 23:15. Diváci: 15. Hala: HK Rokycany. Sestava FbC Otavské Vydry: Guziová, Röschelová - Maňasová, Krivdová, Nagyová, E. Mídová, Marková, Adamcová, V. Mídová, Barčáková, Bělochová, Buršíková, Rubášová.

Ostatní výsledky 2. regionální ligy florbalistek (7. kolo): GFG Florbal Sokolov KV Plamen - FbŠ Slavia Plzeň juniorky 2:6, FbŠ Slavia Plzeň juniorky - Florbal Sokolov 8:0, FBC Rokycany - GFG Florbal Sokolov KV Plamen 2:1.

