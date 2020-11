Víťo, jak byste sám sebe popsal jako člověka?

Asi jako kluka, kterého baví sport, ať se děje, co se děje (úsměv).

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Vaše osobní, nikoliv florbalové…

Řekl bych, že mou silnou stránkou je vytrvalost ve věcech, které dělám. A moje slabá stránka? Asi to, že se někdy až moc stresuji kvůli absolutním blbostem.

Jaké jsou vaše koníčky a jak trávíte svůj volný čas?

Kromě florbalu chodím i na fotbal. A teď jsem začal ještě posilovat, abych obstál mezi muži (smích).

Po střední škole, kterou jste ukončil letos, jste se rozhodl pro další studium nebo už pracujete?

Ano, tento rok jsem úspěšně odmaturoval a nastoupil na ZČU v Plzni, kde jsem strávil celé dva dny (smích), a teď kvůli pandemii studuji z pohodlí domova.

Kdy jste vlastně začínal s florbalem?

V osmi letech jsem začal hrát v DDM Klatovy. Asi jako všichni (úsměv). Tehdy mě vedla Pavla Vlčková, za což jí moc děkuji. Potkal jsem zde své nejlepší spoluhráče, se kterými jsme tvořili obávanou lajnu (smích).

A jak jste se poté dostal do klatovského Sport Clubu, největšího klubu okresu?

Do týmu mě přivedli kluci, kteří tady už hráli.

Zvládáte za normálních okolností skloubit studium a hraní florbalu?

Díky tomu, že jsem z Klatov, tréninky se školou zvládám časově dobře. A když náhodou nestíhám ze školy, kluci mě svezou autem.

Máte nějaké ambice ve své florbalové kariéře?

Určitě bych chtěl s týmem postoupit do vyšší ligy. Chtěl bych se také zlepšit po herní stránce. Jelikož nehraji jenom florbal, tak mi někdy chybí ta správná florbalová technika. Do budoucna bych chtěl možná dělat i trenéra, ale to spíš ve fotbale.

A pro inspiraci. Čím v poslední době nejúspěšněji zabíjíte volný čas?

Teď momentálně učením, protože sedím u počítače osm hodin denně. A jinak jsou mými nejúspěšnějšími zabijáky času čtení knih a seberozvoj.

Autoři: Jan Polomis, Martin Mangl