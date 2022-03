Florbalisté Sport Clubu Klatovy nejprve podlehli céčku plzeňské Slavie, ale následně rozdupali neškodné Akademiky.Zdroj: Florbal Klatovy

„V prvním utkání proti domácím si dovolím říct, že jsme byli po celou dobu hry vyrovnaným soupeřem. Snažili jsme vstřelit branku, ale skvěle bránící soupeř a vynikající brankář domácích nepustili ani jednu z našich mnoha střel. Plzeňané navíc dokázali efektivně trestat naše chyby,“ hodnotil zápas se Slavií hrající trenér klatovských florbalistů Jan Polomis s tím, že jeho tým sice prohrál, ale z palubovky odcházel po dobrém výkonu s hlavou nahoře.

Šraila chytly na Vasově běhu křeče. To se mi stalo asi poprvé v životě, divil se

Zatímco první utkání dalšího dílčího kola Klatovy prohrály 0:3, ve druhém duelu proti USK Akademik Cheb řádily. Soupeře ze sousedního kraje rozstřílely 10:2.

Zdroj: Florbal Klatovy„K utkání jsme přistoupili s jasným cílem: využít více hráčů na soupisce (Sport Club jich měl hned sedmnáct - pozn. autora), hrát na postupný útok, zbytečně se nehnat do zběsilých brejků a nepřistoupit na hru ze strany na stranu a nahoru – dolů. V první třetině jsme dali pouze jedinou branku a pomalu se dostávali do herní pohody. Ve druhé třetině jsme nastoupili na soupeře v maximálním nasazení a spustili kanonádu, která probíhala až do třetí třetiny. Chtěl bych vyzdvihnout kapitána Jaroslava Jiříka, jenž se na výhře podílel hattrickem a jednou asistencí, a také brankáře Michaela Petelíka. Oba kluci se výrazně podepsali pod vysoké vítězství,“ lebedil si klatovský lodivod a připomněl, že dominanci jeho týmu potvrdila i střelecká převaha (30:19).

PODÍVEJTE SE: Starší žáci jsou při chuti, v přípravě nasázeli Junioru osm gólů

„Z Plzně jsme si tak domů odvezli cenné tři body a udrželi se na třetím místě tabulky. Nyní již nás čekají pouze dohrávky odložených utkání,“ dodal.

Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň C Nedělní Řezané 0:3

Třetiny: 0:1, 0:1, 0:1. Branky a nahrávky: 6. Balint (Dvořáček), 13. Dvořáček (Kozojed), 26. Procházka (Dvořáček). Rozhodčí: Němeček, Eret. Střely: 24:18. Diváci: 7. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Štauber, Petelík – Jiřík, Sloup, Hajn, Baumruk, Morava, V. Liška, Vítovec, Procházka, T. Joachimsthaler, Polomis, Čížek, Pinček, Hrubý, L. Joachmisthaler, Žežula. Trenér: Jan Polomis.



Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb 10:2

Třetiny: 1:0, 4:0, 5:2. Branky a nahrávky: 4. Polomis (Čížek), 14. Jiřík (V. Liška), 17. Žežula (Hrubý), 21. Žežula (Hrubý), 23. Sloup (Baumruk), 25. Jiřík (Vítovec), 26. Baumruk (Polomis), 28. T. Joachimsthaler (Jiřík), 33. Jiřík, 35. Pinček (Hrubý) – 32. Kugel (Šanta), 35. Horník (Heczko). Rozhodčí: Němeček, Eret. Střely: 30:19. Diváci: 8. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Štauber, Petelík – Jiřík, Sloup, Hajn, Baumruk, Morava, V. Liška, Vítovec, Procházka, T. Joachimsthaler, Polomis, Čížek, Pinček, Hrubý, L. Joachmisthaler, Žežula. Trenér: Jan Polomis.



Ostatní výsledky: FBC RAMOS Rokycany B – TJ Tlučná 1:6, FBC Forsee Plzeň – Slavoj Tachov 2:1, FBC RAMOS Rokycany B – TJ Sokol Lázně Kynžvart 1:6, USK Akademik Cheb – FB Hurrican Karlovy Vary B U23 3:7, FBC Forsee Plzeň – TJ Tlučná 4:7, TJ Sokol Lázně Kynžvart – Slavoj Tachov 10:2.

Nejvíce mě na tom baví pohyb a práce se psy v přírodě, říká Ženíšek o mushingu