Právě Patrik Schick vstřelil všechny tři české góly na šampionátu. Útočník se blýskl hlavně při výhře 2:0 nad Skotskem lobem z rekordní vzdálenosti 49,7 metru.

"To byl fantastický gól, jeden z nejkrásnějších na celém turnaji. Myslím, že ten gól už nikdo nepřekoná. Světový od výborného útočníka," řekl De Boer.

"On to ukazuje i v dalších zápasech, i na klubové úrovni. Ale nebudeme ho bránit jinak, než bychom bránili normálně. Máme dobré obránce. Když se budou stoprocentně soustředit, aby ho nepustili do žádné gólové šance, myslím, že se nám to povede," dodal De Boer.

Svěřence kouče Jaroslava Šilhavého považuje za nebezpečné hlavně tím, že umějí dostat soupeře pod tlak, což ukázali například v březnu při remíze 1:1 s Belgií ve světové kvalifikaci.

"Česká republika je soudržným týmem. Oni vědí, co chtějí hrát. To, co dělají nejlépe, je podle mě to, že dostávají soupeře pod tlak. Umějí presovat. Ukázali to (v březnu) proti Belgii i proti soupeřům ve skupině. Dokázali remizovat 1:1 s finalistou minulého mistrovství světa Chorvatskem. Jsou výborní ve všech aspektech hry," řekl De Boer při on-line tiskové konferenci v dějišti zápasu Budapešti.

"Češi umějí hrát po zemi, mají hráče, kteří se dokážou dostat na hřišti vysoko. Bojují o každý míč. I v historii jsme proti nim měli velmi náročné zápasy, takže proti sobě máme těžkého soupeře. Musíme zítra podat stoprocentní výkon, abychom je porazili," dodal De Boer, který jediným gólem rozhodl vzájemné utkání na Euru 2000.

Také záložník Frenkie de Jong je přesvědčen, že Nizozemcům bude k postupu stačit jen stoprocentní výkon.

"Češi jsou velmi organizovaní a disciplinovaní. Navíc mají výborné individuality. Budeme muset předvést své maximum, jinak těžko postoupíme," mínil De Jong, který byl dříve v Ajaxu Amsterodam spoluhráčem aktuálně zraněného českého křídelníka Václava Černého.

"Bavil jsem se s ním, občas spolu mluvíme. Konkrétně před tímto zápasem ale ne," dodal záložník Barcelony.

Postupující se ve čtvrtfinále utká s papírově hratelným soupeřem Dánskem.

"Jsme v této části pavouka, víme, kudy vede cesta do finále. Případné další zápasy by pro nás byly výhodné, ale my se soustředíme jen na zápas s Českem. Samozřejmě postoupit do semifinále nebo finále by bylo skvělé. Ale máme dalších šest sedm týmů, které přemýšlejí stejně, které mají stejně kvalitní hráče a chtějí dojít do finále. My kvalitu máme, ale vše do sebe musí zapadnout," podotkl De Boer.