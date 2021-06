V září minulého roku jste nastoupil poprvé v národním týmu proti Skotsku. Tehdy byl celý první tým v karanténě, vy jste byl součástí náhradní reprezentace vedené trenérem Davidem Holoubkem. Pomyslel jste tehdy na účast na Euru?

Byla to hodně zajímavá akce, vše se seběhlo hodně rychle. Ale byl jsem rád, že jsem se tam dostal. Vnímal jsem to tak, že pokud zaujmu trenéra, mohu si získat pozdější nominace, to se potvrdilo. Zápas mi pomohl do budoucna v klubu i reprezentaci. Byla to pro mě dobrá příležitost a já se jí chopil.“

A teď jste v základní sestavě na mistrovství Evropy.

Poslední rok byl neskutečný, hodně jsem se posunul. Ale je to pro mě skok. Na Euro jsem jel s tím, že přijmu jakoukoliv roli, co mi dá trenér, nepočítal jsem s tím, že budu hrát zápasy v základu. Ale připravoval jsem se tak, abych byl nachystaný na jakoukoliv část utkání. S Chorvatskem to bylo skvělé, užil jsem si to a snad zaujal trenéry natolik, že mě v sestavě nechávají.

Potřebujete vylepšit ofenzivu. Jak na to?

S hrou dopředu jsme nebyli tolik spokojení, to je pravda. Zvlášť proti Anglii jsme měli minimum šancí. Já jsem tam hlavně od defenzivní části. Bavíme se o tom, je těžké říct, co by mohlo na Nizozemsko fungovat. Musíme na hřišti vyzkoušet nějaké kombinace, čím bychom se tam mohli dostat.

Nizozemci jsou favorit. V čem jsou nejsilnější?

Mají tam výborné individuality, uprostřed zálohy nebo nahoře Memphise Depaye. Hrají v pro mě ne moc oblíbeném rozestavení 3-5-2, mají ho dobře zmáknuté, vědí o sobě, jsou silní kombinačně a mají i smrtící protiútoky. Na to si musíme dát pozor.

Hodně se mluví o rozhodčích. Na Euru pískají dobře, ne úzkostlivě. Je to dobře?

Ve všech zápasech, co jsme hráli, pískali rozhodčí výborně. Upravili metr, pouští důraznější zákroky. Jsem jenom pro, líbí se mi to a chtěl bych to klidně i v české lize, aby takhle rozhodčí pískali.