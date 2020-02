Informace o pořádání besedy, která se měla v soukromé restauraci Stará Celnice konat 6. března, kolovala na sociálních sítích a rozdělila veřejnost na dva tábory.

Jedni nešetřili nadávkami, vulgarismy a byli znechuceni. Další zastávali názor, že majitel si do svého podniku může na legální akci pozvat, koho chce. Nakonec vlastník Staré Celnice Pavel Kubina besedu bez vysvětlení zrušil. Redakce Deníku se pokoušela Kubinu prostřednictvím e-mailu a telefonicky kontaktovat, ale bez výsledku.

O poznání úspěšnější byl Deník při navázání spojení se samotným Jiřím Kajínkem, který strávil za mřížemi třiadvacet let za dvojnásobnou nájemnou vraždu, než jej v květnu 2017 omilostnil z doživotí prezident Miloš Zeman.

Jiří Kajínek nás hned v úvodu našeho telefonického rozhovoru upozornil, že jej nezastupuje žádná agentura a vše si řeší sám. „Funguje to tak, že mě kontaktují lidé, kteří mají zájem, abych na besedu přijel. Dostanu od nich pozvánku do restaurace, kina, to je různé. A pokud mám čas, vyjdu jim vstříc a přijedu. Je to pouze věc majitele, zda si mě pozve. Problém je v osobách, které se pasují do rolí mravokárců. Co se týká besedy v Hlučíně, oslovil mě majitel restaurace, zda bych přijel, že to bude nějaká speciální akce. Jenže pak, podle mých informací, měl přijít snad nějaký právník z Ostravy, který začal kázat o morálce a majitel pak akci zrušil,“ řekl Jiří Kajínek.

Kajínek: Zvou mě na zabijačky i svatby

Kolik besed už absolvoval, prý nepočítá, ale mělo jich být mnoho. „Chce se se mnou setkat strašně moc lidí, zvou mě i na zabijačky, svatby a podobě. O to více mě mrzí, když pak někdo besedu zorganizuje a další osoby na něj začnou útočit. Já jsem přesvědčený, že těmto útočícím lidem by se nemělo ustupovat,“ míní Jiří Kajínek.

Svůj harmonogram besed, tedy kde bude vystupovat, dopředu nezveřejňuje. „O to se vždy stará organizátor, to záleží na něm. Témata besed jsou různorodá, probíhá to stylem – zeptej se mě, na co chceš, já na co chci, odpovím. Nepotřebuji ani žádného moderátora,“ vysvětluje Jiří Kajínek, jenž v současné době píše svou druhou knihu.

Při rozhovoru zavzpomínal i na svou první autogramiádu, která se konala v září 2017 v prodejně Knihy Dobrovský na Václavském náměstí v Praze. Ohlášená akce tehdy rovněž vzbudila u části společnosti pohoršení, i přesto se ale uskutečnila: „Tehdy se dokonce svolávala i demonstrace. Do Prahy jsem nicméně na svou první autogramiádu přijel, obchod byl narvaný, vše trvalo asi tři hodiny. Demonstroval jeden člověk.“

Hlučínská akce není jediná na Opavsku, která byla nakonec odpískána. Koncem března roku 2018 měl Jiří Kajínek besedovat v opavském kině Mír. Tehdy však zasáhla radnice, neboť zmíněný biograf patří městu, a akci „zatrhla“ s tím, že do městských prostor má odsouzený vrah Jiří Kajínek zákaz vstupu. Na to si ostatně on sám ještě dobře vzpomíná.

„Po této události jsem měl v plánu dalších šestnáct, sedmnáct besed. A všechno bylo po tomto opavském incidentu zrušeno,“ dodal Kajínek.

Beseda s Jiřím Kajínkem v Ostravě v roce 2017:

Ostravský advokát: Besedy s odsouzeným vrahem? Smutný obraz společnosti

Ještě než došlo ke zrušení besedy s Jiřím Kajínkem v hlučínské restauraci Stará Celnice, rozpoutala se divoká diskuse na sociálních sítích, zejména na facebooku. Kontroverzní téma vyvolalo spíše vlnu nesouhlasu. Na svém profilu se proti akci ostře vymezil také známý ostravský advokát Petr Kausta.

„Beseda s hudbou a rautem s dvojnásobným vrahem a recidivistou Kajínkem je bohužel smutným obrazem stavu naší společnosti. Přemýšlím o motivaci těch, kteří jej do své restaurace zvou a lákají hosty na tuto veselici slovy „co nejsrdečněji zveme“, a také přemýšlím o motivaci těch, kteří na tento „večer zločinu“ dorazí a zaplatí 950 korun na osobu. Nechápu a nerozumím ani majiteli restaurace a ani těm, kteří zaplatí, přijdou, aby se mohli najíst, vyfotit se a zatančit si s dvojnásobným vrahem a recidivistou,“ napsal Petr Kausta, jehož na sociálních sítích sledují stovky lidí.

A možná to bylo právě jeho vyjádření, které nakonec přispělo k tomu, že majitel hlučínské restaurace besedu zrušil.

„Často zastupuji poškozené rodiny, které vrah připravil o jejich osoby blízké, a věřte mi, že nikdo z těchto rodin by na takovou „party“ s vrahem nikdy nešel. Je zajímavé vidět, jak se nás všech osobně dotklo a zasáhlo, když v prosinci vraždil vrah ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Najednou se všichni báli o své blízké. A kdyby tento vrah přežil, nezastřelil se a vymlouval se, že on nevraždil a plival na policii, státní zástupce a soudce, to bychom mu také věřili, že ti všichni mu křivdili a je nevinný?“ zmiňuje Kausta a ještě dodává: „Pevně věřím, že většina naší společnosti má zdravý rozum. On na to stačí opravdu jen ten selský.“

A v diskusi pod jeho příspěvkem se k němu přidávají i další. „Divná doba,“ komentuje stručně například Ladislav Audy. Svůj názor v této diskusi vyjádřil třeba i náměstek krajského hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. „Už k nim nejdu. Takovou reklamu přece nemají zapotřebí,“ naráží Unucka na zmíněnou restauraci.