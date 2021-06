Požadavek radních Prahy 1 přišel těsně předtím, než Nejvyšší správní soud vydal verdikt, že ministerstvo zdravotnictví dostatečně neodůvodnilo zákaz nočního prodeje (veškerého zboží) ve večerkách. V dubnu totiž byl maloobchodní prodej zakázán v době od 22:00 do 6:00 v rozporu se zákonem. Rovněž komunální politici si uvědomují, že jejich nápad je legislativně problematický.

Radní pro majetek Jan Votoček (TOP 09) míní, že by Praha 1 mohla omezit prodej alkoholu v provozovnách, které vlastní. „Aby se ale nejednalo o diskriminaci jedné skupiny živnostníků, zatímco jiní v jejich sousedství, kteří jsou nájemci v soukromých domech, by alkohol prodávali, chce radnice po vedení hlavního města, aby přijalo obecně závaznou vyhlášku zakazující prodej alkoholu, který by nebyl konzumován uvnitř těchto provozoven,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí Petr Bidlo.

„Večerky a podobné provozovny jsou zejména v klasické turistické sezoně velkým problémem, protože si v nich zákazníci nakupují relativně levný alkohol, který pak konzumují na ulicích, a to se všemi negativy, které k tomu patří, zejména pak s rušením nočního klidu, na něž si stálí obyvatelé oprávněně stěžují,“ vysvětlil záměr radních Votoček.

První městská část se o něco podobného snažila už v roce 2016, kdy byl starostou kontroverzní Oldřich Lomecký (dříve TOP 09). Další exstarosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) v bývalé koalici s Piráty, uskupení Zelená pro jedničku a hnutí My, co tady žijeme zase plánovalo po komunálních volbách v roce 2018 omezit otevírací dobu nočních podniků – zejména v okolí Dlouhé ulice. Nynější místní „vláda“ v čele se starostou Petrem Hejmou (My, co tady žijeme/STAN) přišla s dalším rozporuplným návrhem.

Antiliberální počin roku

Navíc právníci by Prahu 1 mohli konfrontovat se skutečností, že omezení prodeje alkoholu po 22. hodině by vyžadovalo změnu zákona. V současné době je v metropoli omezeno pití alkoholu na určitých místech obecně závaznou vyhláškou. V zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který začal platit 31. května 2017, je pouze uvedena možnost, že prodejce nemusí prodat pivo či lahev vodky zákazníkovi „zjevně ovlivněnému alkoholem nebo jinou návykovou látkou.“ Přeloženo do hospodské mluvy: „Ožralým neneláváme!“

Na záměr radnice zareagoval na twitterovém účtu třeba Liberální institut: „Tady se asi někdo rozhodl vyhrát cenu za antiliberální počin roku kontumačně.“ Ve facebookové diskuzi na oficiálních stránkách Prahy 1 jsou vesměs jen nesouhlasné reakce. „Dlouho jsem nečetl takovou blbost, gratuluju!“ zní jeden z komentářů. Další narážejí na návrat do minulosti a snahu o zákaz vnímají jako připomínku komunistické totality a „sociálního inženýrství“. Jiní připomínají, že chtějí mít možnost si koupit například flašku vína po práci.

„Zbytečná buzerace místních obyvatel a podnikatelů. Na zdraví!“ shrnul ironicky další disktující s tím, že v dnešní době není v Praze problém si nechat alkohol dovézt až domu a že v případě omezení prodejen na území centrální městské části budou nabízet zakázané zboží jinde – a problém s opilými turisty a rušením nočního klidu se stejně nevyřeší. Nehledě na to, že kvůli situaci s covid-19 se ještě nejspíš ukáže, že zahraniční hosty Praha prostě potřebovat bude. A tato „prohibice“ je rozhodně nenaláká.