ČTK to řekl Česlav Valošek z Českého svazu včelařů, základní organizace Albrechtice u Českého Těšína. Podle něj mají krádeže včelstev na svědomí samotní včelaři.

"Včelaři okrádají včelaře. Jsem o tom přesvědčený. Laik by nevěděl, jak včelstvo ukrást. Jak na něj sáhnout. Pokud krádeže mají na svědomí skupiny, tak minimálně jeden ze členů musí být včelař," řekl Valošek. Podle něj by navíc bylo podezřelé, kdyby pak včely nabízel k prodeji laik.

Zatím poslední krádež včelstva zaznamenali policisté v polovině května na Frýdecko-Místecku. Ve Fračovicích neznámý zloděj ukradl dvě včelstva i s úly. "Je to problém. Včely nejsou domácí zvířata. Nemůžeme je mít doma na zahradě u baráku. Musí být ve volné přírodě. Tam se ale špatně hlídají," řekl Valošek.

Včelstva podle něj v zimě značně zdecimovalo onemocnění varroáza. Moravskoslezský kraj postihlo v republice nejvíce. "V Česku jde o úbytek okolo pětiny včelstev. U nás na Karvinsku je to až 50 procent," řekl. Včelstev je tak nedostatek a zájem o ně je obrovský. To také ovlivnilo ceny. "Cena za včelstvo i s úlem se pohybuje okolo 7000 korun. Na podzim, kdy je ale o včely také menší zájem, byly na polovině," uvedl včelař. To vše podle něj způsobuje, že se včely stávají terčem zlodějů.

Uplynulou zimu podle průzkumu odborníků z katedry biochemie a katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v Česku nepřežila zhruba pětina včelstev, jejichž početní stavy dlouhodobě decimuje především varroáza. Letošní ztráty včelstev jsou nejvyšší od roku 2013, kdy byl zahájen jejich pravidelný monitoring.

Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty UP dnes ČTK sdělil, že první úhyny oslabených včelstev byly v Česku zaznamenány už loni na podzim. V zimních měsících se počet uhynulých včelstev začal rychle zvyšovat. "Ze studie vyplývá, že ztráty včelstev za zimu 2019/20 nakonec činily 20,8 procenta a jsou nejvyšší od počátku monitoringu, který jsme zahájili v zimě 2013/14," uvedl.