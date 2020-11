„Seděli jsme v restauraci asi sedm set metrů od útoku. Byl to poslední den před uzavřením restaurací a barů. Ve městě bylo plno, lidí chtěli poslední večer před lockdownem ještě využít,“ přiblížila v úterý dopoledne Jihomoravanka, která žije ve Vídni. Nepřála si zveřejnit své jméno, redakce jej však zná.

Povídání s přáteli rázem přehlušilo modré světlo policejních aut. „Kolem oken jich začalo rychle projíždět velké množství. Ta neustávající světla nešlo přehlédnout. Proto se všichni v restauraci začali zajímat, co se děje, a sledovat své mobilní telefony. Restaurace musela uzamknout vchodové dveře a zaměstnanci zatáhli žaluzie v oknech,“ popsala žena.

Hromadná doprava nejezdila

Návštěvníci, kteří v blízkosti restaurace neparkovali svá vlastní auta, ji nesměli opustit. „Městská hromadná doprava a taxíky nejezdily. Ve městě byl zmatek a strach,“ sdělila mladá Češka.

Domů se dostala až po půlnoci. „A to jen díky autu, které jsme měli zaparkované za rohem od restaurace. Slyšela jsme ale od známých, že museli zůstat v barech až do ranních hodin, nebo přespat v hotelech v centru. Naštěstí bydlíme v okrajové části města, takže jsme spali relativně v klidu. Ale bydlet v centru, určitě neusnu. Dnes se všem doporučuje zůstat doma, takže jsem doma i já. Jak to vypadá venku, nevím,“ doplnila.