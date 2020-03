Až do 9. prosince bude kvůli výměně mostu zcela uzavřen podjezd v Karlické ulici, tedy hlavní průjezd Radotínem.

„Žádáme všechny řidiče, aby se v příštích měsících pokud možno vyhnuli Radotínu, který bude kvůli uzavírce podjezdu v Karlické ulici téměř neprůjezdný. Občany Radotína pak prosíme o trpělivost během této uzavírky, která je způsobena velkou rekonstrukcí železniční tratě a radotínského nádraží, jejichž investorem je státní organizace Správa železnic,“ říká starosta Prahy 16 Karel Hanzlík (ODS).

Objížďky najdete na webu

Kompletní objízdné trasy jsou zveřejněny na webových stránkách Radotína. Radnice současně upozornila na další uzavírky v okolí způsobené akcemi Středočeského kraje. Omezení se dotkne i některých autobusových linek Pražské integrované dopravy.

Modernizace koridoru začala oficiálně loni, hlavní práce začínají ale až letos.

Akce ovlivní i provoz na trati ze Smíchova do Rudné u Prahy, kde se bude v rámci celé stavby měnit zhruba 200 metrů kolejí. Kvůli tomu bude i výluka ze Smíchova do Řeporyjí. Výluky na trati Smíchov–Radotín jsou naplánovány od 14. dubna do 18. prosince tak, že vždy zůstane zachován provoz na jedné traťové koleji.

Podle Martina Šubrta z organizace Ropid má v úseku mezi Radotínem a pražským hlavním nádražím při výlukách dojít denně ke zrušení devíti vlaků linky S7 z celkového počtu 138.

Ropid zatím zvažuje různá opatření, například nechat v Radotíně zastavovat v době ranní špičky rychlíky linky R16 nebo navýšení kapacity vlaků.

„Limituje nás zatím kapacita na hlavním nádraží v Praze,“ dodal Šubrt.

Radnice Radotína navrhla dočasně omezit první třídu ve vlacích, aby si do ní mohli sednout i cestující 2. třídy. Důvodem je fakt, že 1. třídavětšinou není plně využita.

„Budeme tuto možnost prověřovat. V tomto okamžiku však dáváme přednost výpadek kapacity vlaků nahradit jinak. Byli by poškozeni cestující, kteří již mají předplacen jízdní doklady pro 1. třídu,“ dodal Martin Šubrt z Ropid k návrhu radnice Prahy 16 zrušit dočasně 1. třídu ve vlacích.

Vlaky pojedou rychleji

Rekonstrukce má přinést rychlejší a plynulejší jízdu vlaků. Trať je dlouhodobě ve špatném stavu, na tuto akci mají navázat postupně další opravy úseku podél Berounky. Zakázku za 3,075 miliardy korun získala společnost Černošice, ve které jsou sdruženy firmy Eurovia CS, Strabag Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic. Nikdo jiný nabídku do soutěže s odhadovanou cenou 2,7 miliardy korun nepodal.

„Nové koleje nejen zpříjemní, ale díky zvýšení traťové rychlosti také zrychlí cestování vlakem,“ uvedl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Vlaky zde budou moci po dobudování dálkového zabezpečovacího zařízení jezdit až 130 až 140 km/h.