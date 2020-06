Na benzince vzplály dva zásobníky (10 000 a 5 000 litrů) LPG plynu. Policie pak v místě uzavřeli silnici, chvíli by omezen i provoz železnice. Došlo také k evakuaci 67 osob z blízkého podniku Renatex a zemědělského objektu.

Policisté na místě zadrželi jednadvacetiletého V.S. "Karvinští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu “obecné ohrožení“ s trestní sazbou od tří do osmi let," aktualizovala informace ve čtvrtek odpoledne policejní mluvčí Karolína Bělunková.

U požáru od rána zasahuje deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. "Zásobníky hasiči nechávají kontrolovaně dohořívat, smůla je, že v pondělí byly doplněny na 80 procent objemu. Zásah tak může trvat ještě několik hodin," sdělil mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Podle něj nebyla dosud vyloučena možnost exploze, proto je přilehlá část Karvinské ulice až do bezpečného uhašení uzavřena a hasiči jsou obvykle ukryti za svými cisternami či okolními budovami. Požár se dosud obešel bez zranění.

Operační středisko hasičů bylo o požáru u čerpací stanice informováno ve čtvrtek krátce po čtvrté hodině ranní. Vyjelo sem pět jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a pět jednotek dobrovolných hasičů, především z Karvinska.

"Hasiči ihned zahájili hašení a ochlazování zásobníků třemi proudy vody, současně z nedaleké ubytovny evakuovali do bezpečí desítku pracovníků. Dalším lidem bylo doporučeno, aby nenavštěvovali či odešli z několika nedalekých prodejen. Bytové domy ani domky v blízkosti čerpací stanice nejsou," doplňuje mluvčí hasičů.

Hasiči v místě pokračují v ochlazování vodou. "Pomocí termokamery pravidelně kontrolují teplotu zásobníků i pomalu klesající výšku hladiny zkapalněného plynu. Zásah by tak mohl pokračovat ještě několik hodin," řekl dále Petr Kůdela.

Zasahují zde jednotky HZS MSK ze stanic Český Těšín, Havířov, Karviná, Bohumín a Ostrava-Zábřeh, dobrovolné jednotky Český Těšín-Město, Český Těšín-Mosty, Petrovice-Závada, Rychvald a Starý Bohumín.