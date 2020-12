„Už první zpráva v září o úniku nebezpečných látek do Bečvy mne zasáhla, jako snad každého v zemi. Nejen jako ombudsman, ale i jako aktivní rybář jsem byl otřesen závažností a rozsahem vzniklé situace. Věřil jsem, že příslušné správní orgány budou postupovat v souladu se zákony a učiní bezodkladně veškeré kroky k okamžité nápravě a prošetření věci tak, aby se v žádném případě situace neopakovala. Rozpačité informace, které se o postupu úřadů v médiích objevují, a dnešní zpráva o dalším úniku neznámé látky, která způsobila další úhyn ryb, mne však přesvědčují o tom, že je třeba se činností úřadů v této věci zabývat,“ vysvětlil ve středečním prohlášení ombudsman Stanislav Křeček.

Ten se rozhodl postup správní orgánů prověřit.

„Opakující se úniky závadných látek do Bečvy indikují, že v dotčené lokalitě je stále něco špatně. Vyvstává tak otázka, zda správní orgány v dané věci dostatečně využily všech pravomocí, které jim právní předpisy k řešení takové ekologické havárie dávají“, uvedl s tím, že uvítá jakékoliv informace od občanů, kteří se na sprání orgány v souvislostvi s aktuální otravou řeky Bečvy obraceli.

Výsledek šetření hodlá zveřejnit svých webových stránkách.

Další únik chemikálie do řeky Bečvy vyšetřují od středečního dopoledne ve valašskomeziříčské části Juřinka, na stejném místě, kde došlo k předchozí případům. U kanálové výpusti objevili i několik mrtvých ryb, zda jejich úhyn souvisí s aktuálním únikem se zjišťuje.

V krátké době je to už potřetí, co z kanálu vedoucího z areálu rožnovské Tesly do Valašského Meziříčí unikly do Bečvy znečišťující látky. Naposledy v úterý 24. listopadu, kdy se na hladině v daném místě objevila pěna. Následné rozbory prokázaly ve vodě nadlimitní množství dusitanového dusíku. K jinému úniku došlo také o měsíc dříve – tehdy úřady v řece pro změnu potvrdily zvýšený výskyt niklu.