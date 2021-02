Autorem instalace je umělec Adam Kovalčík, který vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér Figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha. Je například také autorem pamětní desky architekta Jana Kaplického, medaile Ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis nebo instalace soch slepic na autobusové zastávce v Ostravě.

Jaroslav Kubera zemřel náhle vloni 20. ledna. S teplickou radnicí a městem Teplice byl coby politik spojený téměř celé čtvrtstoletí. V letech 1990 až 1994 pracoval jako tajemník městského úřadu v Teplicích. V roce 1994 byl zvolen starostou.

V roce 2002 se Teplice staly statutárním městem a Jaroslav Kubera primátorem. Vítězství zaznamenal šest volebních období v řadě. V roce 2000 úspěšně kandidoval do Senátu Parlamentu ČR. Od roku 2016 byl jeho místopředsedou, od roku 2018 pak předsedou. Na pozici primátora města Teplice vytrval do roku 2018, kdy ho vystřídal stranický kolega z ODS a současný primátor Hynek Hanza.

Cigareta jako symbol

Jaroslava Kuberu, který stál v čele radnice šest volebních období – 24 let – bude všem kolemjdoucím připomínat symbol, který k němu neodlučně patřil – cigareta. A taky umělecky ztvárněný reliéf s jeho politickým i životním krédem. Jako pravicově smýšlející starosta dal už v devadesátých letech směr celému úřadu, který se podle něj nemá plést do sféry podnikatelské a podnikatelům ani občanům města nemá překážet. Na pamětní desce to hlásá cigaretovým kouřem částečně zastřené motto „Nepodnikat a nepřekážet“.

Zdroj: Petr Málek

„Jaroslav Kubera byl svobodným, originálním a nespoutaným člověkem a přesně tyto charakteristiky jsme chtěli promítnout do podoby trvalé vzpomínky. Myslím, že se nám to povedlo a Jaroslav Kubera tak zůstává i nadále součástí teplické radnice i města. I když realizace nebyla vůbec jednoduchá, jsem nadšen, že se nám podařilo vše stihnout k datu jeho nedožitých narozenin,“ uvedl při slavnostním odhalení pietního místa primátor Teplic Hynek Hanza.