V úvodu videa jeho autor popsal, jak mu řidiči nepomáhají, kolikrát nestaví, a každého jiného šoféra, který by to udělal, prý urážejí. V současné době už kontroverzní video z Facebooku zmizelo, nejspíš ho autor smazal. V každém případě vyvolalo velké kontroverze a bouřlivou diskusi. Nakonec na něj reagoval i dopravní podnik a pochybení svých zaměstnanců odmítl.

V diskusi pod videem a pod vyjádřením dopravního podniku se strhla hádka. Jedni se ve jménu lidskosti staví na stranu invalidy a neochotu řidičů odsuzují. Vadí jim, že u tohoto konkrétního vozíčkáře vyžadují připoutání a doprovod, že mu nechtějí pomoci, že mu nezastaví mimo bezbariérové zastávky.

„Co se týče plošiny, tak zatím jednou se mi stalo, že řidič ji nešel vysunout. Na žádost vozíčkáře jsem to udělal já. A to samé, i když vystupoval. Ani jsem nevěděl, jak takovou plošinu vysunout, ale prostě jsem to nějak udělal,“ napsal například Ústečan Pavel Štěrba. „Vím, že ten vozíčkář jezdí z OD Květ na Mírové náměstí. Pokud se nepletu, tak asi linkou 19 a tento vozíčkář se taky nepoutá. Nikdy jsem ani neviděl, aby ho řidič kontroloval, jestli se připoutal,“ dodal.

Vozíčkář Jan Machuta Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Další o postiženém Machutovi hovoří jako o „debilovi“, který zdržuje provoz a stěžují si, že údajně obtěžuje spolucestující i personál. Tak argumentuje například Ústečan Matouš Bárta. „On blokuje autobusy a trolejbusy denně. Řve, najíždí na lidi, plive kolem sebe a nemá problém zablokovat dveře vozidla a zastavit tak provoz. Za mě velké plus k dispečerovi a řidiči,“ poznamenal v diskusi. Na mysli přitom měl dopraváky, kteří vozíčkáře odmítli svézt.

Sám Jan Machuta je prozatím ubytovaný v trmickém domě pro postižené s pečovatelskou službou. „Já jezdím do města, abych se zabavil. V pondělí se budu stěhovat do Brna. Ale nechci, aby se to v Ústí nad Labem stalo někomu dalšímu,“ vysvětlil.

Komunikace s ním je velmi obtížná, kvůli svému postižení se jen těžce vyjadřuje. Prý nemá v Ústí nikoho, kdo by mu dělal doprovod. Chce prostě jen žít jako člověk a zpříjemnit si svůj nelehký osud procházkami. „Oni mi nadávají a já jim pak za to taky nadávám,“ přiznal s povzdechem. Své trable v podstatě shrnul jen do těchto několika vět. Ve čtvrtek 5. května po druhé hodině měl další problém s řidiči, tentokrát v Revoluční ulici, kde prý není zastávka MHD bezbariérová, a tak ho nechtěli pustit z busu. Nejbližší zastávka pro vozíčkáře je u divadla, prakticky za rohem.

Bezbariérovými zastávkami argumentuje i ústecký dopravní podnik. „S Janem Machutou a jeho sociální pracovnicí se vedení společnosti několikrát osobně setkalo. Řešili nejen smluvní přepravní podmínky a přepravu osob se sníženou pohyblivostí, ale také obdržel seznamy zastávek, které jsou určené pro bezpečný nástup a výstup,“ uvedla mluvčí podniku Jana Dvořáková.

Porušování přepravního řádu?

Vozíčkář prý informace přijal a slíbil, že bude dodržovat při cestování v MHD přepravní řád, jenže to se prý neděje. Prý jezdí s invalidním vozíkem po busech, čímž má podle podnikové mluvčí ohrožovat děti, maminky s kočárky a ostatní cestující. „Chce vystupovat na zastávkách, které nejsou určené pro výstup s invalidním vozíkem, což nejen poškozuje vozy, ale mnohdy i ohrozí zdraví samotného cestujícího na invalidním vozíku,“ pokračovala Dvořáková s tím, že elektrický invalidní vozík váží kolem sto kilogramů a dopravní podnik odpovídá za škody na majetku i zdraví při přepravě cestujících.

Dle přepravních podmínek je umožněna přeprava osobám se sníženou pohyblivostí i cestujícím na invalidním vozíku pouze po předchozím souhlasu řidiče. Musí být schopný se sám v označené zastávce naložit i vyložit a na vyhrazeném místě v buse se musí sám připoutat bezpečnostním pásem. Pokud toho není schopen, musí mít po celou dobu asistenta, který mu bezpečnou přepravu zajistí.

„Pro řidiče dopravního podniku je naprosto běžné přepravovat osoby se sníženou pohyblivostí jako i cestující na invalidním vozíku. Incident s tímto cestujícím na vozíku není ojedinělý. Naopak, naši řidiči se již obávají nastoupit do služby v době, kdy očekávají přepravu tohoto konkrétního cestujícího,“ dodala mluvčí.

Řidič nesmí zajišťovat naložení ani vyložení osoby na vozíku pro invalidy, zatímco s nájezdovou plošinou busů MHD smí naopak manipulovat pouze řidič, nebo jiný dopravcem pověřený člověk.