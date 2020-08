ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

U některých lidí vyvolala následná „cenzura“ textu, který se minulý pátek objevil na webu a sociálních sítích pražské městské policie a po víkendu byl smazán, ještě větší zlost, než v nich byla po přečtení anonymního svědectví. Muž si stěžoval, že jeho dvacetiletý syn se nakazil při „legendárním“ večírku v nočním klubu Techtle Mechtle a že po objevení prvních příznaků rodinu odmítli nejprve lékaři a pracovnice hygienické stanice se s nimi nebavila s odkazem na páteční konec pracovní doby. Testy si museli zaplatit sami, koronavirus však chytili i další členové společné domácnosti včetně seniora.

„Systém selhal, spolehni se sám na sebe, nikdo jiný nepomůže,“ znělo jedno z poselství kritiky odpovědných orgánů. „Rodina chtěla, a stále ještě chce, pomoct ostatním, aby díky nefungujícímu systému nemuseli absolvovat to, co oni, a to na úkor svého vlastního pohodlí, přičemž je naprosto zřejmé, že z toho sami nemůžou mít jakýkoliv prospěch nebo užitek,“ píše se v úterním prohlášení pro média.

Mezitím totiž Krajská hygienická stanice Středočeského kraje i ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) odmítly kritiku s tím, že jde o individuální selhání. Ani hlavní hygienička při prošetření žádné pochybení neshledala. „Je třeba posuzovat celý kontext věci, nikoliv zobecnit jeden případ,“ citovalo Vojtěchovo ministerstvo Rážovou.

Neprofesionalita! Jsem naštvaný, řekl radní

Pražskému radnímu pro bezpečnost Hlubučkovi vadí způsob, jakým člověk z městské policie na celou věc upozornil. „Jsem naštvaný. Pán měl mnoho jiných způsobů, jak ochránit sebe a svou rodinu a strážníky městské policie,“ řekl novinářům na čtvrteční snídani Hlubuček. Podle něj šlo o „zneužití informačního kanálu městské policie“. Primátorův náměstek totiž tvrdí, že dotyčný měl kontakt na ředitelku pražské hygienické stanice Zdeňku Jágrovou i samotného Hlubučka. „Pokud se někdo dostane do situace, že mu není dobře, ví přece, jak má postupovat.“

Koaliční zastupitel hlavního města navíc nechápe, proč otec nechal syna otestovat v 60 kilometrů vzdálené laboratoři a zaplatil 4000 korun za test, když mohl využít například odběrné místo na Letišti Václava Havla Praha. Hlubuček sám přitom už dříve onemocněl covid-19 a test na koronavirus si nechal udělat díky známosti v soukromé společnosti jako samoplátce.

„Nevím, proč je do toho zatahována městská policie, která má úplně jinou roli. Chápu, že jsme někdy naštvaní na něco, co nefunguje. Ale neměl to takhle řešit, je to jeho neprofesionalita,“ dodal politik s tím, že odvolání požadovat nebude, neboť kauza nesouvisí s výkonem služby.

Podle Eduarda Šustra, ředitele pražských strážníků, však v tomto případě byly ohroženy bezpečnostní složky státu. Členové rodiny totiž pracují i pro Policii ČR a armádu. Proto existoval veřejný zájem ke zveřejnění negativní zkušenosti s covid-19. „Bylo potřeba, aby s tím odpovědní lidé něco dělali, aby systém začal po šesti měsících konečně fungovat. Rodina si namalovala na čelo terč a teď se do něj všichni trefují,“ prohlásil Šuster v rozhovoru pro DVTV.

Nejdřív měla být oficiální stížnost, pak medializace

Lilian Rumlová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny, psala o nezodpovědném postupu rodiny, která měla zajistit karanténu (minimálně) rizikových osob sama. Podle hlavní hygieničky Rážové navíc dosud nikdo nepodal stížnost – ta podle jejích slov měla přijít před medializací: „Městská policie nám nepředala oficiální cestou žádné relevantní informace.“

„Práce hygieniků, kteří jsou nasazeni do každodenního řešení epidemie již od února 2020, má mravenčí charakter a vyžaduje preciznost. Kolegové často pracují pod tlakem a s maximálním nasazením. Jen ve Středočeském kraji mají za sebou kolem 17 tisíc šetření, kdy ani v jednom případě neobdrželi kritické připomínky ke své práci. Řada pozitivních reakcí zazněla v rámci telefonních kontaktů či dokonce i osobních poděkování s občany, kteří byli v rámci šetření výskytu onemocnění covid-19 s hygieniky v kontaktu,“ uvedla prostřednictvím ministerstva zdravotnictví ve čtvrtek hlavní hygienička Rážová.

„Věřte mi, že každý den usilovně pracujeme na efektivnějším fungování chytré karantény, stejně jako na posílení hygienických stanic tak, aby kolegové, kteří dříve v rámci své agendy tento masivní nápor trasování, ověřování a komunikace s občany v tak velké míře řešit nemuseli,“ dodala Rážová s tím, že ve Středočeském kraji udělali maximum.

Podle hygieničky státní instituce „nemají jakýkoliv záměr na rodinu příslušníka policie útočit a už vůbec nejde o zakrývání chyb v systému.“ Rážová upřesnila, že situaci a vyhledávání kontaktů pozitivně testovaných řešil i hygienik ministerstva vnitra a vedení Armády ČR. „Chtěla bych tímto rodinu ubezpečit, že skutečně vnímám jejich složitou situaci, do které se dostali, a je mi líto, že byla řešena tímto způsobem,“ uzavřela Rážová.