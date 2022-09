Sestry nasedly na osudný kolotoč. Mohly jsme dopadnout hůř, vzpomínají

Neštěstí se podle policie stalo okolo 15:15 v centru Havířova. Atrakce, jakási extrémnější verze řetízkového kolotoče nazvaná Rotating Tower přestala fungovat a reagovat na ovládací prvky. Konstrukce, která vyvezla sedačky do výšky asi 15 metrů začala nečekaně a nekontrolovaně klesat k zemi. „Při tom se zavěšené sedačky s návštěvníky i nadále točily. Lidé proto naráželi do zábradlí pouťové atrakce a do okolo stojích překážek,“ řekl policejní mluvčí.

Doplnil, že provozovatelem kolotoče je třiapadesátiletý muž z Prostějovska. „Nadále se však bude zjišťovat, kdo v době události kolotoč provozoval, zda všechny osoby byly řádně proškoleny a měly povolení k činnosti. Jak byla pouťová atrakce instalována a bezpečnostně zajištěna,“ řekl Černohorský.

Na místě záchranáři ošetřili 14 lidí. Šest z nich byly děti ve věku sedm až 12 let, osm bylo dospělých. Kromě jednoho všechny odvezli do nemocnic v Havířově a ostravské fakultní nemocnice. Utrpěli převážně lehká nebo středně těžká poranění, především nohou a rukou. Dva pacienti byli zraněni těžce. Už během soboty lékaři v Havířově do domácího ošetření propustili sedm z devíti pacientů.

Podle mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petry Petlachové, celkem tamní lékaři ošetřili sedm zraněných. Čtyři z nich přivezly z místa neštěstí sanitky, tři přijeli po vlastní ose - jedno dítě a dva dospělí. „V péči lékařů nyní zůstávají tři pacienti. Jeden dospělý a dvě děti. Zdravotní stav všech je stabilizovaný,“ řekla.

Mluvčí policie dodal, že na místě dnes budou v práci pokračovat policejní technici. Do vyšetřování se zapojí i specialisté a znalci.

„Havířovští policisté a karvinští kriminalisté zjistili skutečnost, že tento velký řetízkový kolotoč měl mít technické problémy již o den dříve, tedy v pátek 2. září odpoledne a večer. Z tohoto důvodu žádáme případné svědky či přímé účastníky a návštěvníky této pouťové atrakce, kteří jakékoli potíže s kolotočem zaznamenali, aby se nám kdykoli ozvali na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158,“ doplnil Černohorský.

Předčasný konec slavností

Primátor města krátce po nehodě předčasně ukončil Havířovské slavnosti, které se ve městě konaly od pátku. Lunapark byl součástí jejich doprovodného programu. Část sobotního odpoledního a programu se tak už nemohla uskutečnit. Nevystoupila například kapela Kabát či zpěvačka Lucie Bílá. Akci pořádalo Městské kulturní středisko Havířov, což je městská organizace.

„Budeme vracet vstupné. Momentálně řešíme, jakým způsobem,“ řekla mluvčí města. Pokorná.