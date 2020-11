Fakt, že v těchto dnech rostou tržby v malých obchodech na vesnicích v jižních Čechách, potvrdil vedoucí jindřichohradecké sítě obchodů Jednota Roman Němeček.

„Ve vesnických prodejnách jsou tržby o něco málo vyšší, podle nás je to způsobeno tím, že obyvatelé vesnic v této době nevyjíždí tolik na nákupy do okresních ani krajských měst. U nás teď zákazníci kupují i jiné potraviny, než jen pečivo. Nechtějí nikam vyjíždět,“ reagoval na situaci Roman Němeček. Na Jindřichohradecku je podle něho 36 malých prodejen.

Vyšší tržby v menších obchodech na jihu Čech zaznamenává i Marcela Nesnídalová, ředitelka marketingu Flosman. Součástí firmy Flosman jsou prodejny Flop Top.

„Zdá se, že stejně jako na jaře zákazníci raději preferují kratší návštěvy v prodejně. Snaží se nakoupit nutné věci a prodejnu opustit v co nejkratší době. Celkový počet návštěv na prodejnách Flop Top se ale zvýšil. Prodejny proto mají vyšší obrat. Problém řešíme se zaměstnanci, většinou se jedná o ženy,“ poukázala Marcela Nesnídalová s tím, že některé z nich museli zůstat doma na ošetřovném.

Prodejny v problémech

A to je důvod, proč se některé prodejny dostali podle ní do problémů. „Řešíme to například zkrácením pracovní – otevírací doby, zvýšením mzdových odměn,“ zmínila, jak motivují zaměstnance. Lidé podle ní začali více kupovat tvrdý alkohol a šumivá vína. „K nárůstu došlo i u mražených polotovarů, jako jsou pizzy a jiné, stejně jako u suchého koloniálu. Což samozřejmě souvisí s nutností vařit doma pro celou rodinu,“ zamyslela se.

Lidé v obchodech Flop Top sáhnou i nyní více po dezinfekčních prostředcích. „Naopak snížení prodeje jsme zaznamenali například u potřeb na holení, jakoby lidé o sebe přestávali trochu pečovat,“ zhodnotila.

Obchod Potraviny Andrea v malé vesnici Sviny na Táborsku vyšší tržby nyní nečítá. Andrea Návarová, které je vedoucí obchodu tři roky, nepociťuje, že by místní nakupovali více. „Lidé mají možnost vzít si volné pečivo, nebo si ho objednat. Řekla bych, že u nás ve vsi je to pořád stejné, lidé chodí a nechodí. Já tu mám základní potraviny, takže většina si dojede do větších obchodů třeba do Veselí nad Lužnicí,“ míní.

Méně nákupů, více zboží

Podle Renaty Podlahové, ředitelky Supermarketu Terno České Budějovice s příchodem pandemie covid-19 se změnily návyky zákazníků budějovického Terna. V praxi to vypadá tak, že klesá návštěvnost tedy počty paragonů, ale roste počet prodaných položek, což generuje větší tržby.

„Znamená to, že zákazník chodí nakupovat méněkrát, ale kupuje více zboží. Pandemie pro Terno znamená větší tlak na zaměstnance – osmihodinová pracovní doba v roušce, výpadky závozů zboží, nervozita nakupujících a nesrozumitelná vládní opatření. Musíme vše zvládnout,“ věří v lepší zítřky.

Ekonom Lukáš Kovanda poznamenal, že tržby obchodů na jihu Čech klesaly už před jejich uzavřením. Nejčastěji o 30 až 50 procent oproti běžnému stavu. „To proto, že lidé se dobrovolně rozhodli, že omezí své kontakty s jinými lidmi, aby snížili riziko nákazy. Část zákazníků se také přesunula do e-shopů. Trpěli například prodejci oděvů, obuvi či galanterie, méně pak již třeba prodejci potravin, drogerie nebo lékárny. V těchto posledních třech druzích obchodů, které zůstávají otevřeny i nadále, byl pokles tržeb relativně malý," zmínil.

"I tyto obchody ale registrují přesun části zákazníků do internetových obchodů. Takže též na jihu Čech dochází v posledních měsících k masivnímu boomu e-shopů a internetového nakupování,“ tvrdí. Ekonomika Jihočeského kraje přichází dle jeho slov kvůli současné uzavírce o stovky milionů korun denně a nezanedbatelná část maloobchodu je již ohrožena až existenčně. „To je zásadní rozdíl oproti jarní karanténní uzavírce ekonomiky, kdy ještě jednotliví prodejci mohli čerpat ze svých rezerv. Nyní už ovšem značně vykrváceli a rezervy se povážlivě tenčí,“ uzavřel Kovanda.