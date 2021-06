S nedostatkem lékařů se potýkají podle České lékařské komory všechny regiony. Průměrný věk praktika v České republice je bezmála 56 let a stále se zvyšuje. U doktorů pro děti a dorost jsou čísla podobná. „Pediatři jsou obecně jednou z nejstarších profesních skupin mezi lékaři,“ zdůraznil za Českou lékařskou komoru Michal Sojka.

Mít dětského lékaře přímo v místě bydliště je problém například na Jihlavsku. Dokonce už v roce 2017 zavřela svoji ordinaci v Lukách nad Jihlavou dětská lékařka Marie Novotná. Od té doby se za ni nepodařilo za ni najít náhradu. Stovky dětí teď jezdí k lékaři do Měřína nebo do Jihlavy.

Ve stejné situaci je také městys Kamenice. Pediatra nemají už čtyři roky. „Udržujeme ordinaci v takovém stavu, aby nový dětský lékař mohl hned nastoupit, ale zatím nemáme štěstí a nikdo nám už asi nepomůže,“ povzdechl si místostarosta Miloš Duba.

Dlouhé hledání

I odcházející lékařka Michaela Lejsková se snažila najít za sebe náhradu, ale nepochodila. „Nikoho jsem ale nenašla. Moji pacienti jsou od Žďáru nad Sázavou, přes Velké Meziříčí, Třebíč, Přibyslav, Jihlavu, Havlíčkův Brod a Měřín,“ postěžovala si lékařka před odchodem do důchodu.

Podle místostarosty Miloše Duby bude hledání nového lékaře trvat dlouho. „Problém je v tom, že než si dětský doktor může otevřít svou ordinaci, musí projít zdlouhavým a složitým procesem,“ vysvětlil Duba.

O dětského lékaře přišli i v Jemnici na Třebíčsku. Lékař odešel do penze a zůstala po něm kartotéka s tisícovkou pacientů.

Jako sci-fi působí zpráva, že v Polné dětskou lékařku mají. Po třiceti letech odchází do důchodu dětská lékařka Libuše Nováková. Ale 1500 malých pacientů bez doktora nezůstane. „Nahradí ji mladá lékařka Mirka Kozáková. Na Univerzitě Karlově promovala v roce 2014. Poté pracovala v nemocnici Jihlava jako lékařka na dětském oddělení. Atestaci v oboru dětské lékařství složila v roce 2019. Polnou si zvolila proto, že je rodačkou ze Záborné,“ informoval o polenském zázraku právník Luboš Kliment, který lékařce pomáhá s otevřením ordinace po úřední stránce.

Jak zdůraznil starosta Jindřich Skočdopole, je to pro Polnou obrovské štěstí. Problém s nedostatkem dětských lékařů mají i velká města. Třeba Brno. I tam hrozí podle pediatra Jiřího Dufky úbytek ambulancí. „Pediatři nasluhují a pracují až do osmdesáti. A mladí nepřichází. Nevím, nakolik lze situaci vyřešit na úrovni Brna. Město by mohlo aspoň vyvíjet tlak na to, aby obor studovalo víc mladých,“ zmínil.

Složitý postup

Jedním z hlavních problémů, proč je pediatrů tak málo, je podle dětských lékařů složitý odborný postup. Ani zkušený primář s dlouholetou praxí si nemůže otevřít dětskou ordinaci. Musel by složit hned několik atestací.

Před nějakou dobou došlo k rozdělení oboru pediatrie na dvě části. „Pediatrii nemocniční a pediatrii praktickou. Přitom všechny ostatní obory to rozdělené nemají. Nemáte praktickou internu a nemocniční internu. Pediatrie je jediný obor, který se rozdělil. V praxi to opravdu znamená, že lékař, který vystudoval nemocniční pediatrii, nemůže jít jen tak dělat praktického lékaře pro děti a dorost, bez dalších odborností,“ vysvětlil mluvčí České lékařské komory Michal Sojka,s tím, že naopak mladý pediatr který si otvírá praxi, postrádá počáteční odborné vedení a pomoc staršího kolegy kterou by měl v nemocnici nebo na praxi v jiné ordinaci.

Nedostatek praktických lékařů podle šetření Svazu měst a obcí trápí polovinu českých vesnic. „Doktoři stárnou, odcházejí do důchodu nebo za lepší prací do velkých měst či zahraničí. Už neplatí, že lékaři chybí jen v horských a pohraničních oblastech,“ upozornil předseda svazu František Lukl. Velmi často podle něj chybí právě praktičtí lékaři pro děti a dorost.

