Ve středu 25. listopadu se začal psát příběh desetileté dívenky z Českokrumlovska na „útěku“.

Očkovací vakcína proti tetanu. Archivní foto. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Tu ošetřovali v českobudějovické nemocnici poté, co ji lehce poranil kůň. Holčička totiž není očkovaná proti tetanu. Do případu se vložil orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a soud na jeho popud dítě svěřil do péče krajské nemocnice. Neočkování proti tetanu je podle odborníků hazardem se zdravím.