Pískování skla je jedna z nejstarších výtvarných technik používaných k vytvoření dekoru na skle. Tato technika využívá kontrastu matu a lesku na povrchu. Inspirovala se jí i Daniela Divišová z Polevska na Českolipsku, která stvořila mobilní dílnu Pískovačka

Daniela Divišová už jako dítě tíhla k tvůrčí činnosti. Postupem času se ukázalo, že u ní převažuje výtvarný projev. Její další kroky tedy mířily k vystudování sklářského řemesla. „Foukání skla byla donedávna jen mužská záležitost. Díky tehdejšímu řediteli novoborské průmyslovky jsem byla první dívkou, která tento obor v České republice vystudovala,“ podotkla absolventka sklářské školy.

Na práci s hutním sklem se jí líbí variabilita, kterou žhavá sklovina poskytuje, a co všechno se z ní dá vytvořit. Oceňuje i rozmanitost osobností českých i zahraničních sklářů nebo výtvarníků, které lze na huti potkat.

A jelikož ji odjakživa bavilo objevování dosud neprošlápnutých cestiček, zrodila se Pískovačka. „Zprvu mnozí kroutili hlavami nad myšlenkou naložit do auta pískovací box, kompresor a zdobit skleničky někde venku. Nicméně to zafungovalo. Nevím o nikom dalším, kdo by mobilně pískoval v Čechách ani v zahraničí,“ řekla Divišová.

Pískování je bezpečná a kreativní technika dekorování. Písek je vháněn do pistole pod tlakem, narušuje povrch skla nebo kamene. Protože sklo je křehké, jeho části odpadávají a povrch se tak zdrsňuje a stává se matným. Podle šablonky tak vznikne unikátní permanentní obrázek, který na skle vydrží věky.

„Už jsem pískovala v zahradách Senátu České republiky nebo na Kristiánově, který leží hluboko v lesích Jizerských hor. Přes léto jsem měla pravidelné workshopy ve Sklářské krčmě Ajeto Lindava,“ podotkla Divišová.

Ocenění jí otevírá dveře

Za Pískovačku získala ocenění Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Vnímá to jako podporu své práce. „Vážím si ho. Otevírá dveře nejen mně, ale i mým klientům v cestě za poznáním řemeslných tradic regionu,“ dodala výtvarnice.

V budoucnu by ráda odjela studovat na Sklářskou školu Pilchuck ve Spojených státech amerických, která je považována za nejlepší sklářskou školu na světě. „Dále se chci více věnovat vlastní sklářské tvorbě a pískovat všude možně,“ nastínila své plány žena z Polevska.