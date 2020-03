Při pohledu do seznamu Českého statistického úřadu se v posledních letech stav zvěře závratným způsobem nemění. Podobné jsou i odstřelené kusy. Velký výkyv způsobil v roce 2017 prasečí mor, kvůli kterému myslivci zastřelili v Pardubickém kraji více než 13 tisíc divočáků, což je o průměrně čtyři tisíce více, než v běžném roce.

V poslední době se hodně hovoří o přemnožení divokých prasat, které působí škody na zemědělských porostech.

Pomáhají fotopasti a "vnadiště"

"Sčítání divočáků je komplikované v tom, že toto zvíře běžně migruje za potravou. Není pro něj problém se přemístit během krátkého období třeba o patnáct kilometrů dál. Srnec většinou zůstává ve svém teritoriu, o divočákovi to ale neplatí," vysvětluje hospodář Mysliveckého sdružení Chrast – Skála Jan Svoboda. Přesto se myslivcům podle jeho slov daří stavy divokých prasat evidovat a redukovat, a to mimo jiné i díky fotopastím nebo takzvaným vnadištím, do kterých se pokládá krmení. Odstřel je v současné době mnohem snazší, a to díky nařízení ministerstva životního prostředí, které povoluje použít speciální zbraň v nočních hodinách.

V chrastecké honitbě žije hodně divočáků, zřejmě nejvíc v chrudimském okrese. V letošní sezóně jich tamní myslivci zastřelili více než 150 kusů. "Počet se nedá regulovat tím, že zabijete jen selata, ta se narodí znovu. Soustředit se musíme na bachyně. Nikdo ale neodstřelí matku čekající mláďata, zaměřujeme se na slabší samice," zdůrazňuje Jan Svoboda.

Divočáci v Chrasti v minulém období ničili nejen louky a pole, ale i místní fotbalové hřiště. "To jsme si způsobili sami - vozili jsme tam posekanou trávu z celého města. Teď už je klid," říká starosta Chrasti Vojtěch Krňanský. Všetečná prasata i přesto v honbě za potravou dokážou způsobit velké škody. "Bráníme se pachovými ohradníky. Ale divočáci jsou chytří - jednou utečou před pachem, napotřetí už ho začínají ignorovat. Proto musíme měnit čas od času značku tohoto přípravku," dodává Jan Svoboda. Co vadí divokým prasatům za zápach, glosuje s úsměvem. "Pachový ohradník se dá přirovnat k půl roku nemytému bezdomovci."