Závod začíná v pátek 10. února od 17 hodin, kdy se začne startem v areálu Kobyla. Více říká Rostislav Job, hlavní organizátor akce. "Tratě jsou od 5 do 30 kilometrů, v pátek odpoledne začínáme a pokračování je pak v sobotou od deseti hodin, sníh je, takže podívaná to bude hezká. Soutěžící se nám nahlásili z celého regionu, kategorií je několik, psí spřežení od čtyř do dvanácti psů, ale také sáňkoběžka, nebo jezdci na sněžných kolech," říká Rostislav Job.