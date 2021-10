Už ráno bylo na chodbách vidět, že dnešní den bude výjimečný, protože děti byly sladěné do barev vlajek. Každá třída měla přidělenou jednu evropskou zemi a zabývala se jí nejen z hlediska geografického, ale i kulturního a jazykového.

Když děti zjistily základní informace o přidělené zemi, podívaly se na to, jak se do dané země dostat a co si mají sbalit s sebou, aby jim nebyla zima nebo horko. Děti se naučily pozdravy a číslovky v daném jazyce. Natáčeli jsme krátké rozhovory například v turečtině, řečtině, bulharštině a dalších nám blízkých i vzdálených jazycích.

Na prvním stupni se zpívalo a tančilo na rytmy z Irska, Itálie nebo Španělska. Asi všichni si užili část, v níž se představovala kuchyně dané země, třída 7.C nejen zpívala se skupinou ABBA, ale připravila i tradiční obložený chlebíček Smörgås. Děti vyráběly různé plakáty nebo třeba typické oblečení. Součástí bylo také zjistit, jak moc je nám přidělená země vzdálená. Děti proto vyrobily rozcestníky, na kterých v daném jazyce uváděly, jak daleko jsou města v cizí zemi vzdálená od Klatov. Každá třída pojala svůj den jinak, ale jedno jsme měli společné, dobře jsme se bavili a dozvěděli jsme se spoustu nových informací.

Lucie Čmejlová, ZŠ Čapkova