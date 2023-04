V sobotu 25. března 2023 jsme vyrazily na kvalifikační kolo Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu do Blatné.

Kvalifikační kolo Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu v Blatné. | Foto: Ametyst Nýrsko

Této soutěže se zúčastnila děvčata z kadetek (8–11 let), juniorek (12–14 let) a seniorek (15 let a více).

Soutěžilo se ve výkonnostní třídě A i B. Soutěž měla celkem 150 startů, z toho Ametyst startoval 8x ve výkonnosti A, 10x ve výkonnosti B. Počet nýrských mažoretek na této kvalifikaci byl natolik velký, že se děvčata stala nejpočetnějším týmem této soutěže.

Hned ráno šla na řadu juniorská a seniorská miniformace. Děvčata obsadila 3. místa.

Poté přišlo na řadu duo-trio juniorek ve výkonnosti A ve složení Denková Vanesa, Kováříková Kateřina a seniorek ve složení Edlová Lucie, Mollerová Sofie, všechny obsadily 3. místo.

V odpoledním programu se předvedla děvčata v kategorii B. První šla na řadu miniformace kadetek, která obsadila 1. místo. Naše sólistky z juniorek, seniorek a duo-trio kadetek předvedly krásné výkony a obsadily tato místa:

Grollová Nikol – 1. místo,

Denková Vanesa – 2. místo,

Kreslová Lenka – 3. místo

Duo-trio ve složení:

Preslová Sofie, Bártová Lucie – 3. místo

Z Blatné si vezeme spoustu medailí a plno soutěžních zážitků!

Nyní čekáme na možné postupy do semifinále, které se bude konat 15. 4. ve Stochově.

Za zaslání příspěvku děkujeme mažoretce Vanese Denkové.