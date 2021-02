Vážený pane premiére, vážená Vládo ČR,



jmenuji se JUDr. František Strnad, senior ve věku 71 let, uživatel starobního důchodu, žijící v rodném domě v malé vesničce Kvaslice, 11 km od města Klatov. Od roku 1976 do roku 2011 jsem pracoval na Šumavě v Železné Rudě. Do roku 1991 jako vedoucí Rekreačního střediska Pozemních staveb Plzeň, a pak jsem začal podnikat a provozovat v jednom čase i tři hotely. Dnes v Železné Rudě žije a podniká s manželkou můj syn se dvěma dětmi a dcera s manželem, která má děti tři. Moje vnoučata starší studují a mladší chodí do ZŠ v Železné Rudě. V poslední větě jsem měl raději napsat nechodí. Od října 2020 nechodí do ZŠ a nestudují ani na středních školách.

Proč vlastně píši. Ne abych házel špínu na Vaši práci, hrál si na neomylného, kritizoval každé Vaše rozhodnutí a stavěl se do pozic "generálů" po vyhrané či prohrané bitvě. Už jsem měl napsaný mail v říjnu 2020, ale nenašel odvahu jej poslat, včera mně k tomu dala podnět České televize, kterou pro její neserioznost a tendenčnost ,prakticky nesleduji, ale pořad Máte slovo a hosté paní moderátorky Jílkové mě přesvědčili, že sedím v tuto noční dobu u počítače.

Nyní k podstatnému ve věci, proč vlastně píši. Souhlasím s tezí, že na prvém místě je starost vedení státu o zdraví žijících osob v daném státu, ovšem dal bych tuto starost do přímé souvislosti se vzdělaností. Jsem přesvědčen, že v současné době, tento soulad neexistuje. Proto přicházím s návrhem, aby se v co nejkratší době, v řádů pár dnů či jednoho týdne zcela změnila forma výuky od ZŠ, SOŠ a SŠ.

Co brání tomu, aby se co nejvíce dětí a studentů vyvezlo do tkz. škol v přírodě, aby se v rekreačních oblastech hor i jiných turisticky zajímavých místech, otevřely hotely, popř. i pensiony. Aby otestované zdravé děti odjely do zdravých přírodních podmínek, s otestovaným a zdravým učitelským sborem a vychovatelkami družin ZŠ či studenty pedagogických škol. Pochopitelně, stejně otestovaný a zdravý by musel být i tamní personál.

Tento postup je na rozdíl od zákazů, příkazů a restrikcí, které jsou jen a jen pasivní a berou veškerou aktivitu a stojí státní kasu horentní peníze, postupem aktivním a hlavně prospěšným jak ve finančních nákladech, tak zdravým žitím ve zdravém prostředí, tak formou učení v kolektivech, tak formou zábavy a určitě i zcela jiným vztahům jak mezi dětmi, tak mezi dospělými vč. vztahů s personálem hotelů. Na straně druhé by během pár dnů byla práce pro zaměstnance hotelů, přepravce, prádelny, pekárny, na horách pro lyžařské areály aj. Rodiče dětí,

se kterými musí být doma a učit se by mohli normálně chodit do práce, nepobírat státní podpory, naopak přispívat do státního rozpočtu a pochopitelně i nějakým procentem se podílet na pobytu svých dětí ve zdravém a krásném prostředí zimních hor a radovánek.

Opomněl jsem, že i děti, které by byly nuceny zůstat doma, by mohly využívat uvolněné školní prostory v malých kolektivech. Výhod tkz. škol v přírodě je daleko více, nežli nevýhod, ale musí se vynaložit aktivita, úsilí a hodně práce. Vím, že daleko jednodušší je zorganizovat pravý opak, ale dopady pasivity lidské společnosti se nevyřeší očkováním.

Mám toho v hlavě daleko více, ale myslím, že stručně a snad i jasně jsem vyjádřil v několika větách, že lze dnešní nelehkou dobu řešit i jinak, nežli omezováním, zákazy, restrikcemi a kontrolami, pokutami a správními řízeními.

Mám dlouholeté osobní zkušenosti s pobyty dětí, které přijely s rodiči na rodinnou rekreaci, na školní výlety, na dětské ozdravné pobyty i lyžařské výcviky. A pokud by se změnil přístup vlády k zcela opačnému postupu, nežli je stanoven nyní a pokud by byl z Vaši strany i zájem o setkání se mnou, jsem kdykoliv připraven ke konzultaci či k jakémukoliv jednání. Spíše však očekávám, že žádná reakce se konati nebude.

S přáním pevného zdraví vám všem, dobrých, chvalitebných a výborných vztahů ve vašem pracovním kolektivu a hlavně aby se vám podařilo vašimi rozhodnutími, toho neviditelného "pandemistu" dostat na lopatky.

S pozdravem

JUDr. František Strnad - senior

PS. Lanovky a vleky by se určitě mohly pustit za cenu, že senioři by se na ně nepustili nebo jen s negativním testem.