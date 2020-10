1. září 2020 jsme totiž slavnostně otevírali školu, protože jsme slavili 60. výročí jejího založení. A při té příležitosti byl vypuštěn svazek 60 balónků, na jehož závěsu bylo připevněno pouzdro se vzkazem pro případného nálezce. V něm se mohl dozvědět informace o naší škole, jejím výročí a byl požádán o zpětnou vazbu, abychom se dozvěděli, kam až vzkaz doletěl.

A světe div se, přání, že někdo balónky se vzkazem objeví, se stalo skutečností. Doputovaly vzduchem až na samý okraj republiky, přesněji na Špičák na Šumavě, kde je na své zahradě objevil tatínek dvou žáků ze 3. a 5. třídy Základní školy Karla Klostermanna v Železné Rudě. Díky nim, 5. třídě a její paní učitelce vznikla úžasná odpověď, která nás všechny, žáky, pedagogy a zaměstnance 21. ZŠ v Plzni, nesmírně potěšila a dojala.

Naše balónky přiletěly z Plzně vzduchem, ale úžasný železnorudský dopis s balónky vyrobenými z kartonu, na kterých jsou nalepeny obrázky zajímavých a krásných míst městečka, jeho okolí a šumavské přírody, přijel poštou.

Moc děkujeme za fotografie žáků 3. a 5. třídy i s našimi nalezenými balónky. Zdravíme oba sourozence a jejich tatínka, který vzkaz našel a společně ho přinesli do školy. Zvlášť pak chceme poděkovat paní učitelce, která nad nálezem nemávla rukou, ale i s dětmi se pustila do vytvoření odpovědi. Věnovala čas tomu, aby žáky vedla k navazování hezkých vztahů mezi lidmi, k schopnosti udělat někomu druhému radost. A to je něco, co není v dnešní uspěchané době úplně běžné. Za to jí patří naše uznání.

Přejeme Základní škole Karla Klostermanna v Železné Rudě hodně úspěchů ve školní práci. Ať má hodně takových pedagogů „srdcařů“, jako je zcela určitě paní učitelka 5. třídy, a šikovných, vnímavých a milých žáků, jako jsou ti, kteří se podíleli na dopise pro naši školu „oslavenkyni“ – 21. ZŠ v Plzni.

Teď už víme, že na Šumavě máme nové kamarády a přátele. A platí to i obráceně.

Žáci a pedagogové 21. ZŠ Plzeň