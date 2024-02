Výstava fotografií Moje Šumava se od března přesune na hrad Švihov

Čtenář reportér

Stále na cestách, stále obdivovaná výstava fotografií 53 fotografů Šumavy je v současné době k vidění v budově Českého rozhlasu Plzeň a poputuje dál. Pro všechny, kdo výstavu ještě nenavštívili, další místa jsou od 1. března 2024 hrad Švihov, poputuje do Žihobců, v červenci do zámku v Mokrosukách, v srpnu do Kašperských Hor a dále.

Výstava Moje Šumava. | Foto: se svolením M. Bubeníkové

Najdete zde fotografie amatérů, které se ale vyrovnají i profesionálům, jakými jsou třeba Hošek, Kavale, Kunc, i ti tam svou fotografii samozřejmě mají. Součástí výstavy je malá a slosovatelná anketa o nejhezčí fotografii, dá se koupit krásný katalog s vyznáním fotografů Šumavě i s jejich fotografií. Dokonce je možné se domluvit s kurátory výstavy a vámi vybranou fotografii si zakoupit, třeba i s podpisem autora. Na vernisážích se můžete setkat vždy s nějakými autory, kteří vernisáže navštěvují, a tak vám katalog nebo i tu fotografii s radostí podepíší. Vernisáž doprovází svým zpěvem o Šumavě Toník Yetti Jelínek, jeden z autorů. Výstava již navštívila deset míst nejen na Šumavě, rozhlas je místem jedenáctým. Putuje od Volar, přes Kvildu, Železnou Rudu, kapli v Roku u Sušice až do Třemošné a Slaného. Na hradě Rabí ji vidělo víc jak 60 000 návštěvníků a to je již pěkný úspěch. Líbila se v Sušici, ale i ve Vimperku a tak by se dalo pokračovat po jejích stopách a v hodnocení dál. Kdo má rád neotřelé pohledy na Šumavu, neprohloupí, když výstavu navštíví. M. Bubeníková