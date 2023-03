Bylo pěkné slunečné odpoledne a tak jsme se rozhodli, že si po delší době uděláme výlet na Podhájí a že zkusíme obejít celý rybník.

Výlet na Podhájí. | Foto: Jaroslav Čedík

Když jsme Podhájí navštívili naposled, nebyla možnost nikde přejít na druhou stranu a tak jsme počítali s tím, že se od přítoku Mračnického potoka do rybníka budeme muset vrátit zpátky po stejné cestě. Jaké však bylo pro nás překvapení, když jsme zjistili, že na druhou stranu rybníka je vybudovaná nová lávka, která se dá bez problémů přejít. Za touto lávkou je ještě přes mokřad vydlážděná úzká cesta z cihel a tak se snadno dostanete na druhý břeh rybníka Podhájí. Tímto chceme poděkovat všem těm, kteří toto vybudovali a tak usnadnili všem návštěvníkům této zajímavé lokality snazší procházky. Podhájí bylo před lety nádherné koupaliště se širokým zázemím, hojně navštěvované lidmi ze širokého okolí. Písčitá pláž, převlékací kabiny, půjčovna loděk , skluzavky pro děti, velký autokemp, dvě restaurace, ubytování v chatkách a další zařízení pro návštěvníky celého rekreačního areálu. Mračnickým potokem, však jako jediným přítokem do Podhájí, přitékalo s úbytkem srážek stále méně kvalitní vody . Postupně to došlo tak daleko, že zde bylo koupání jen na vlastní nebezpečí. A to byl začátek konce tohoto skvělého přírodního koupaliště. Škoda!

Za zaslání příspěvku děkujeme Jaroslavu Čedíkovi