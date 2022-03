„Na další turnaje se chystáme v březnu a to opět do Turecka, přesněji do Kayseri-Erciyes a následně na to máme v plánu jet hrát do rakouského Wagrainu. Minulý rok jsme ve Wagrainu v podstatě založily tým – J. Frommová, J. Marcelová a P. Šafránková a zahájily tak lásku k tomuto novému odvětví sportu. Byl to náš první turnaj ve snowvolejbale a hned na evropské scéně. Skončily jsme na stříbrné pozici, stejně jako letos v Turecku,“ popisuje začátky jedna z hráček týmu Jaroslava Marcelová.

Snowvolejbal je zimní varianta známé míčové hry. Co se týče pravidel, jedná se o kombinaci klasického volejbalu a beachvolejbalu. Zpravidla se hraje na dva vítězné sety do 15 bodů. V týmu mohou být až čtyři hráči/ky, avšak na hřišti hrají vždy pouze tři. Každý tým může libovolně vystřídat dvakrát v setu. Stejně jako existuje speciální míč na klasický volejbal a beachvolejbal, má i snowvolejbal ten svůj. Míč je specifický v tom, že je v podstatě z neoprenového materiálu, jinak parametry zůstávají podobné. Výměra hřiště je stejná jako pro beachvolejbal a to 8x16 metru.

Za fotky mockrát děkujeme Jaroslavě Marcelové a gratulujeme celému týmu k úspěchům.