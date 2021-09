do povozu zapřažený

stařec do lahváčů stáčí

Profesí právník a ve volném čase básník Vít Procházka nám poslal další ze svých básní. Tentokrát se týká mystiky jedné cesty, a to od Horažďovic do sousední vesnice Svaté Pole. | Foto: Vít Procházka

