Ohlédnutí za Víkendem otevřených zahrad: návštěvníky přilákaly komentované prohlídky, obrazy nebo třeba ukázky kosení

Ohlédnutí za Víkendem otevřených zahrad. | Foto: Alena Zelenková

Certifikované přírodní na zahrady na Plzeňsku letos přilákaly rekordní počty návštěvníků. Mezi nimi byly i dvě zahrady, které měli milovníci zahradničení možnost vidět úplně poprvé. Ve Veselí se otevřela Zahrada s duší, v Janovicích nad Úhlavou pak Prvorepubliková zahrada.

Zahrada s duší je zahradou umělců

Jan a Jarka Papežovi patří k rodině s dlouhou zahradnickou tradicí. Pro samou práci na zahradách ostatních ale dlouho nebyl na tu vlastní čas. Před Víkendem otevřených zahrad jí ale věnovali 500 hodin práce a ta se rozhodně vyplatila. Návštěvníci z okolí i vzdálených koutů republiky cesty určitě nelitovali, zahrada je pohltila svou nevšední atmosférou. Pod 200letým dubem objevovali zákoutí z vintage předmětů, romantickou maringotku nebo hmyzí hotel vlastní výroby ve stylu selského baroka. Spojení zahrady s uměním se tu rozhodně nezapře. Kromě komentovaných prohlídek si hosté užili i výstavu obrazů a ukázky kosení nebo včelaření. Pro děti byla připravena výtvarná dílnička. Velké keramické houby vystavovala Vladimíra Písařová a květinové vazby a dekorace po celý den předváděla Žaneta Lorencová z květinového ateliéru Ze stolku stvol.

„Nejdůležitější pro nás bylo, že se tu lidé cítili dobře. Někteří zůstali až do osmi do večera. A přesně tak jsme si to přáli, nešlo o to jen ukázat zahradu, ale nabídnout místo pro setkávání podobně naladěných lidí. Asi nejsilnějším pro nás byl komentář paní z okupované oblasti. Řekla, že u nás zapomněla na válku,“ řekla Jarka Papežová, majitelka Ateliéru s duší.

Zahradu a ateliér je možné po domluvě navštívit i mimo Víkend otevřených zahrad.

V Janovicích nad Úhlavou vzniká prvorepubliková zahrada

Už tři roky se do zahrady u prvorepublikové vilky vrací dobová atmosféra. Ještě v roce 2020 blokovaly průchod tújové stěny a pod vrstvou zeminy se skrývala

suť. Keře uvězněné pod mulčovací textilií kořenily na povrchu. To už je ale minulost, majitelé totiž ručně vyčistili půdu a podle dochovaných prvorepublikových plánu založili zahradu novou. Ta se podle dobových zvyklostí dělí na reprezentativní část, bělidlo a užitkovou zahradu.

„Vysadili jsme přibližně 30 stromů, 100 okrasných keřů a růží, 30 bobulovin a nepočítaně trvalek. Velkou část rostlin jsme si namnožili sami. Mám radost, že i takto mladá zahrada umí být krásná na pohled a dělat lidem radost,“ řekla majitelka Alena Zelenková.

Návštěvníci se během komentovaných prohlídek dozvěděli nejen o principech, které se v zahradní architektuře za první republiky používaly, ale také získali informace, jak zahradničit v souladu s přírodou. Prvorepubliková zahrada je totiž teprve čtvrtou certifikovanou ukázkovou zahradou na Plzeňsku.

Prohlídku zahrady lze s majiteli dohodnout po celou sezónu.

Alena Zelenková