Album „Voice Memos: a collection of songs I recorded on my phone“ bylo nahrané na mobilní telefon a vydáno 1. prosince 2012. Harries jej bez jakýchkoliv úprav vydal a poskytl svým fanouškům v digitální podobě ke stažení na svých internetových stránkách. Nahrávka obsahuje deset písní zaznamenaných na různých místech Evropy během podzimního evropského turné v roce 2012. Každou z nahrávek doprovází také autentická fotografie pořízená na místě nahrání fotoaparátem v mobilním telefonu. Koncept alba Voice Memos je završen tím, že autor vytvořil sám i kresby pro titulní cover alba.

Nejvíce se však proslavil albem Superstition a stejnojmenou písní. Záznam této skladby ze včerejšího koncertu si můžete pustit v galerii.

Za příspěvek moc děkujeme Renatě Petříkové.