Další lidé tudy zpravidla jen projíždějí ke kostelu na Mouřenec nebo k nové kapli v sousedních Vatěticích. Teď je o důvod víc se v Palvínově zastavit. Přesně tak, jak to udělalo necelých sto lidí, kteří sem v neděli 16. února dorazili na valentýnskou slavnost spojenou se žehnáním nového kříže.

Ten stojí přímo uprostřed Palvínova, a to na místě zbořené panské kaple svatého Valentýna. Kaple ze 17. století nepřežila minulý režim. Badatel Mirek Zoubek objevil dopis, ve kterém v březnu 1972 vedení Státního statku v Hartmanicích urguje u Okresního národního výboru v Klatovech povolení k demolici kaple „neboť ji chceme provést před nástupem jarních prací,“ píše se v dopise, který končí zvoláním: Výstavbě zdar! Kaple poté zmizela. Zastavit se teď ale můžeme u nového kříže, který ji připomíná.

O jeho vznik se nejvíce zasloužil šumavský buditel a pamětník Emil Kintzl, který se pro svůj záměr spojil se spolkem Přátelé Mouřence. „Těch křížků na Šumavě bylo hodně. Bolševik, ač byl bezvěrec, tak se Pána Boha bál, a tak kostely, hřbitovy ničil. Tak to musíme zase nahradit. Protože každý křížek má svou historii a nebyl tam, jak se říká, pro srandu králíkům,“ vysvětlil Emil Kintzl.

Domluvil s manželi Skálovými, majiteli zámku v Palvínově a ti nový kříž vsadili na svůj pozemek. Jeho autorem je umělecký kovář Jan Zoubek ze Sušice. Do kamene ho usadil kameník Martin Beránek. Přispěli na něj lidé při akcích na Annínsku nebo Kašperskohorsku. „Dej ať nám tento kříž je znamením lásky…,“ pronesl v modlitbě při žehnání v polovině února P. Jenda Kulhánek. Přítomné pak vyzval k pozdravení pokoje: „Je to valentýnská slavnost, takže pokud k sobě patříte, můžete si dát políbení pokoje,“ vysvětlil kněz.

Přestože je únor, teploměr ukazoval 14 stupňů a počasí bylo spíše jarní. Slavnost zpříjemnili hudbou a zpěvem Štěpán Potužák s Julií Fišerovou, a to bez nároku na honorář. O výzdobu kříže, tedy srdce z mechu a kapradí, se také zdarma postarala floristka Hana Kindelmannová Šebestová. Občerstvení pro návštěvníky zajistili majitelé palvínovského zámku, koláčky věnoval pekař Karel Rendl. Pamětní fotografie staré kaple a nového křížku zhotovil fotograf Michal Fišer. Pro páry byly přichystané růže. Slavností 16. února 2020 a požehnáním kříže valentýnský příběh z Palvínova ale nekončí. „Snad do pěti let bychom tady chtěli tu zbořenou kapli obnovit,“ potěšil přítomné majitel palvínovského zámku Petr Skála.

Kdo si během slavnosti vzal pamětní fotografii nebo květinu, mohl přispět libovolnou částkou na základní kámen. A tak mají Skálovi do začátků 14.568 Kč a 1,5 EUR. „Všem, kteří stavbu kříže a kaple podpořili a kteří dorazili na slavnost, moc děkujeme. Jiná kaple svatého Valentýna široko daleko není. Věříme proto, že se ze Šumavského Valentýna v Palvínově stane nová únorová tradice a že sem budou putovat zamilovaní, ale i ostatní lidé dobré vůle z celé Šumavy i z jiných regionů. Přejeme si, aby se kvůli křížku a později i kapli nedostal nikdo do křížku, aby to bylo příjemné místo k zastavení a aby už nikdy nikdo neusiloval o jeho likvidaci,“ dodává Lukáš Milota ze spolku Přátelé Mouřence a Emil Kintzl a Petr Skála z Palvínova přikyvují.

