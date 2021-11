Splňte vánoční přání maminkám a dětem v tísni, vyzývají už pošesté ženské osobnosti z Plzně sdružené v iniciativě Holky holkám. Ve čtvrtek 11. listopadu zveřejnily na svém facebookovém profilu @HolkyholkamPlzen seznam přání maminek a dětí a vy budete mít opět možnost si vybrat a některá z nich splnit.

„Přání se letos sešlo sto čtyřicet šest! Maminky si jako obvykle přejí především kosmetiku, ale máme přání třeba i na tavnou pistoli, záclony, vysavač nebo žehlicí prkno. Děti touží po sluchátkách, oblečení, autodráze, panenkách nebo koloběžce,“ vybírá z došlých přání iniciátorka aktivit Markéta Čekanová.

Jeden třináctiletý chlapec by rád pod stromečkem našel tablet. „Moc bych si přál tablet na on-line výuku. Loni jsem měl půjčený. Moc by mě potěšil vlastní,“ napsal v dopisu.

Kromě maminek a dětí z domovů sv. Zdislavy v Plzni, Klatovech a Havlovicích se letos Holky holkám rozhodly o Vánocích potěšit i skupinu maminek samoživitelek, které od června vedou Šatník pro samoživitele a rodiče v tísni v Plzni. „Jsou naprosto skvělé, spolehlivé, svědomité a pracovité. Myslím, že to Ježíšek vidí,“ dodává s úsměvem Markéta Čekanová.

Dárky mohou lidé doručit do 3. prosince Aleně Kozákové do sídla Nadace 700 let města Plzně. Sbírka se letos koná pošesté a v minulých letech splnila celkem již 441 přání v hodnotě kolem půl milionu korun.