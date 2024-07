Tentokrát jsme pozvali 3G a host z Klatov a skoro místní skupinu Andromeda, nyní Káčaband. Všichni hráli krásně, dalo by se říct, jako o život a potlesk spokojených návštěvníků této akce to jen potvrzoval. Moderování se ujal Toník Yetti Jelínek, vydatně mu sekundovala Marie Bubeníková. Třešničkou na dortu se letos stala Terezka Černochová, která zazpívala, vyfotila se ochotně se svými fanoušky a přidala pár vzpomínek na své první vystoupení před dvaceti léty zrovna na stejném místě, na Santosu. Protože si diváci vynutili přídavek, jen tak bez muziky zazpívala Popelky, písničku, jež zpíval její slavný otec, Karel Černoch.

Atmosféra byla skvělá i přes lehký deštík, který se odpoledne nad Sušicí přehnal.

Pro děti zde byly připravené různé dílničky, malování na obličej, možnost podojit si dřevěnou krávu, pochytat plyšové ryby na udici. Připravené bylo i loutkové divadélko, které několikrát za sebou zahrálo stejnou pohádku, aby se dostalo i na nově příchozí děti. Rodiče si mohli vybrat u stánku dřevěné výrobky Karla Tittla nejen pro sebe, ale i pro děti, k dispozici také byla hned ve vedlejším stánku velmi pěkná bižuterie pro dámy.

Spolek Živá obec děkuje bratrům Adamcovým a celému osazenstvu ostrova Santos za možnost akci zde uspořádat. Dále je nutné poděkovat všem účinkujícím za to, že přijeli a zahráli zcela bez nároku na honorář, oběma zvukařům, kteří se svého ůkolu tradičně velmi dobře zhostili a také sponzorům. Karlovi Tittlovi, keramičce Ptáčkové, TO Pošumaví a členům spolku Živá obec.

Největší díky ale patří všem, kteří přišli, přispěli jakoukoliv částkou do kasiček. Našlo se i dost takových, co se přišli bavit zadarmo a různě se vymlouvali. Těch naštěstí nebylo tolik co slušných a platících. Moc děkujeme ještě jednou všem a za rok se pokusíme opět něco vymyslet nejen pro pobavení, ale i proto, že oprava varhan je v plném proudu a je třeba ještě vybrat hodně peněz aby se mohlo pokračovat.

Přeji všem krásné léto a snad příští rok na viděnou na Santosu.

Marie Bubeníková