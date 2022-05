Májko, májko zelená, přes hory doly nesená….Tahle slova jsem si vypůjčila z jedné překrásné písničky. Při ní si vždycky představuji všechny ty májky, které jsou nesené přes hory, doly nebo třeba jen přes malý dvoreček. Přinesené k tomu, aby byl svátek jara a lásky oslaven sevším všudy. Je za tím ale spousta práce. Už jenom vybrat ten správný strom je pořádný oříšek. Potom ozdobit. Tady nejsme žádnou výjimkou, zdobíme ji klasicky jako všude jinde. Pouze na špicpři pevňujeme vždycky českou vlajku, aby ta naše májka vypadala echt vlastenecky. Potom stavění. To skýtá každoročně spoustu napětí, dobrodružství a zábavy. Zvlášť, když se staví poctivě ručně jako u nás. Naštěstí máme dost šikovných chlapů, kteří si s tím hravě poradí,přestože měla dlouhých 21 metrů. V jejich podání to vypadá spíš jako nějaká hra než pořádná dřina. No a pak už jen uhlídat. To obstaráváme všichni a rádi. Vždyť je to vlastně skoro první možnost, po dlouhé zimě, kdy můžeme společně venku posedět, popovídat, opéci si buřtíka a přitom se zahřívat nějakou teplou nebo ostřejší tekutinou. Ti méně zdatní či mladších ročníků se sice rozcházejí domů dříve, ale vždy se naštěstí najde někdo, kdo to do toho ranního kuropění vydrží a májku nám všem uhlídá.