Společensky jdeme přirozenou cestou, kdy poměry našeho mládí a po něm všechno, co s pozdějším životem souviselo, se dostávají do vzpomínek. K tomuto zamyšlení docházíme zvláště, kdy rodáci a spoluobčané odcházejí. Společenské poměry se překotně mění, až to rozum nebere. Přes počet i vysokoškolsky vzdělaných se lidé stávají negramotnými. Nestačí si osvojit dnes nutný anglický jazyk a práci na počítačích, kde se nacházejí životně důležité informace pro existenci, jak se dnes říká na úrovni.

Ilustrační foto. | Foto: Antonín Šuppler

Jedna z významných osobností v těchto dnech odešla. Paní Marie, rozená Behenská, provdaná Bělochová, ve věku 83 let (1937 – 2020). Byl jsem požádám, abych se vyjádřil k jejímu životu. Požádal jsem o pomoc zainteresované osoby, které pronikly do mnoha tajů jejího bohatého života. Prošla mnoha utrpeními, ale i radostnými událostmi. Pokusím se plasticky vyjádřit všechno, co jsem za krátkou dobu mohl zjistit. V prvé řadě jsem se obrátil na Marii rozenou Hlaváčovou, provdanou Štěpánkovou z Aše. Od útlého mládí byly spolu spojeny jako dvě sestry. Chodily spolu do obecné školy a pak do měšťanky v Myslívě, seděly spolu v jedné lavici. Navzájem se podporovaly konkrétní prací, výsledkem které byla vysvědčení vždy plná výborných až na hudební výchovu, ze které měly jedinou chvalitebnou. Jejich přátelství vydrželo celý život až do skonu. Den před ním si telefonovaly. Poslední její slova byla: „Snad mne zeť zavře slepice“. Měla starost o své drobné hospodářství. Když jsem ji jednou navštívil, starala se ještě o stádečko ovcí. Ze stereotypu výkonů v péči o zvířectvo na to, že odejde, neměla ani pomyšlení. Podle jejího projevu v občanském styku to netušili ani spoluobčané.