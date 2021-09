Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa, v roce 2021 si připomínáme 1100 let od jejího zavraždění.

Slavnostní mši svatou celebroval P. Ryszard Potega, farář z Nýrska. Mše svaté se zúčastnila asi padesátka věřících. Při této bohoslužbě mohli poutníci též uctít ostatky kněžny Ludmily, které jsou uloženy ve vzácném relikviáři. Ve svém kázání promluvil pan farář o odkazu sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava, ale i o důležitosti předávání víry a dobra v dnešní době mladé generaci, a to prostřednictvím našich babiček a dědečků svým vnukům a vnučkám, jako to bylo v případě kněžny Ludmily a vnuka Václava před 1 100 lety.

Ve čtvrtek 16. září v podvečer, v den 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, se v Chudeníně v kapli sv. Ludmily konala pouť ke cti této národní světice. Chudenín patří do farnosti Nýrsko v klatovském vikariátu, ale je jen několik kilometrů od vikariátu domažlického. A tak jsme se mohli v naší Plzeňské diecézi též připojit k letošním celonárodním oslavám svaté Ludmily.

