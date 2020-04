V pondělí dne 30. března 2020 uplynulo krásných 100 let od chvíle, kdy se zrodila státní vlajka dnešní České republiky. Jeden ze státních symbolů naší vlasti. Naše hrdost. Náš poklad. Naše úcta a čest. Bohužel je až zarážející a dost smutné, že zrovna v této obzvláště těžké době, kterou nyní všichni pociťujeme a zažíváme s celosvětovým infekčním onemocněním způsobeným koronavirem SARS-CoV-2 a onou epidemií se na jedné straně dokáže mnoho lidí spojit a na druhé straně nedělat nic.

Tento slavnostní den toho byl smutným mementem, kdy se skoro vytrácí láska k vlasti a pouto, které spojuje celý národ. Bohužel i taková je realita a pravda. V ulicích nebylo vidět naše vlajky, které by krásně vlály ve větru na domech či úřadech. Žádná auta s naší vlajkou, naším hrdým symbolem vlasti. Velice málo lidí si vzpomnělo, že by mohly něco udělat v tento den i třeba jen na sociální síti a o to smutnější je, že my Češi máme jednu z nejkrásnějších vlajek světa a to není přeci málo.

Vlajka je hrdost a symbol. Tisíce lidí bohužel dokáže vzít vlajku do ruky a vyvěsit ji nebo ji mít na svém autě jen když se hraje nějaký sportovní zápas nebo mistrovství. Proč jen v tyto dny a ne dnes ? Nikde nic. Je až žalostně zarážející, že mnoho organizací, úřadů, spolků, představitelů obcí, měst a dokonce v neposlední řadí i osob, které se hrdě hlásí právě k odkazům T. G. Masaryka a vlasti či dokonce vystupují jako hrdí vlastenci, bojovníci za hodnoty svobody najednou nejsou a nedokáží dát najevo to, že jsou Češi. Vždyť přeci nikdy v historii lidských osudů nevděčilo tak mnoho, takovému málu, právě za tak mnoho. Stačí kolikráte opravdu jen málo. Vzít a vyvěsit vlajku, namalovat ji za okno a být hrdý a mít ony hodnoty, které se vytrácejí u mnoha lidí.

Kdyby před sto lety v čase 18:45 hodin tehdy poslanci Národního shromáždění Republiky československé smýšleli stejně, tak by asi neschválili změnu zákona uvedeného pod číslem 252/1920 Sb., který upravoval státní vlajky, státní pečeti a státní znaky. Zamysleme se nad tím a zeptejme se, co může udělat člověk pro svojí zem a ne opačně, co může udělat tvoje vlast pro tebe. Pokusme se o to.

Miloš Ryneš