V pátek 8. října klatovská kapela Ukradený Vjecy zamířila do kulturního domu ve Lnářích u Blatné, kde přijala pozvání jako hudební host před koncertem slovenské punk rockové kapely Horkýže Slíže.

Již v podvečerních hodinách se kolem kulturního domu začaly tvořit skupiny fanoušků nejen kapely Horkýže Slíže, ale i skupiny Ukradený Vjecy. Sál kulturního domu se začal postupně naplňovat již od devatenácté hodiny. Fanoušci byli od první chvíle zásobováni od pořadatele alkoholem, ale i dalšími pochutinami. Pořadatelé stejně jako muzikanti očekávali velkou návštěvnost, a ta se jim vyplnila.

Samotné vystoupení Ukradenek začalo v osm večer. I když hráli jen více než hodinu, stálo to za to. Od prvních tónů známých rockových písní nespočetný dav fanoušků doprovázel kapelu hlasitým zpěvem i řevem, a spolu s ní vytvořil perfektní atmosféru, kterou by jim kapela vyššího levelu mohla závidět. Po celou dobu si hoši z kapely tuto příležitost neskutečně užívali a hráli jednu píseň za druhou. Čas se rychle blížil k závěru a poslední píseň Slibuji, že nebudu pít rozdováděla fanoušky natolik, že chtěli další přídavek. Kapela se s rockery rozloučila písní od Harleje Proč pocit mám a musela uvolnit své místo Horkýže Slíže.

I toto těleso pokračovalo v interpretaci svých známých či méně známých písní, aby uspokojilo dav svých skalních příznivců, který na ni s napětím čekal. Byla to parádní akce a Ukradený Vjecy se již těší na 30. října do Domažlic, kde si opět zahrají po boku Horkýže Slíže.

Marcela Babková