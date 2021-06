Tyfloservis je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v České republice.

Tyfloservis slaví výročí založení. | Foto: archiv

Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Poskytuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci po celém území České republiky, a to prostřednictvím 13 krajských středisek. Jedno z nich sídlí také v Plzni. V roce 2021 slaví Tyfloservis kulaté výročí, a to 30 let od svého vzniku. Klienti mohou služby využívat buď jednorázově či formou dlouhodobých kurzů.