Představením Čas pod psa zahájilo klatovské divadlo program roku 2020.

Představení Čas pod psa v klatovském divadle. | Foto: Jiří Jiřík

Diváci tam zhlédli zajímavé představení, které vyprávělo o třech ženách, které bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zahnala do zadní místnosti bistra, protože to bylo zcela obsazené. Vzájemně se téměř neznaly, byly zcela odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývala své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny. V rolích žen se představily Tereza Kostková, Máša Málková a Eva Josefíková. Obsluhu hrál Pavel Nečas.