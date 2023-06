Taneční skupina Modern z klatovského kulturního střediska zářila na mezinárodním finále Mia festivalu v Praze.

Nejstarší děvčata se skladbou Human dokázala, i přes velmi silnou konkurenci z České i Slovenské republiky, zvítězit, a odvážela si tak domů zlaté medaile. Soutěžila proti sedmi týmům a jedním z nich byly mladší dívky ze stejného souboru. Ty skončily s choreografií Waves na šestém místě, ale z úspěchu starších děvčat měly obrovskou radost. Nejmladší děvčátka s vystoupením I am a gift obsadila druhou příčku a za sebou tak nechala dalších pět skupin z Čech a Slovenska. Děti starší získaly se skladbou Světlo na konci tunelu bronzové medaile ze sedmi krásných choreografií.

Za takový úspěch jsem velmi ráda. Vůbec jsme to nečekali a o to víc si ho teď užíváme. Ale nejsem to jen já a tanečníci, kdo za takovým úspěchem stojí. Jsou to také rodiče, kteří s námi jezdí a svým fanděním vytváří dětem na soutěžích téměř domácí prostředí. A samozřejmě maminky, které našim dětem dělají různé účesy a líčení, aby je dotáhly k dokonalosti. Za jejich péči jim patří velké poděkování. Velké díky patří také Natálce, která mi celý rok pomáhala na trénincích a zároveň byla také jednou z tanečnic vítězné skupiny.

Nina Faitová, TS Modern