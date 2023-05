Taneční skupina Destiny působí pod Domem dětí a mládeže Klatovy již devátým rokem a je určena pro všechny děti od 4 let. Zaměřují se na různé taneční styly rozdělené do třech tanečních kategorií – mažoretky, pompon dance a parketové kompozice. Zároveň nabízejí hodiny gymnastické průpravy. S dětmi se každoročně zúčastňují tanečních soutěží, vystupují na mnoha společenských akcích, pořádají víkendová soustředění a letní taneční tábor.

Taneční skupina Destiny sbírá úspěchy. | Foto: TS Destiny

V letošním školním roce se do kroužků přihlásil velký počet nových účastníků, a tak se soutěží zúčastňovaly nejen zkušenější skupiny, ale i úplní začátečníci.



Soutěžní sezónu odstartovala soutěž „O pohár Ametystu“, která se konala v Nýrsku a zúčastnily se jí mažoretky a nejstarší skupina pompon dance. Nejmladší skupina mažoretek, kterou vede Denisa Horejšová (4-6 let), si odvezla bronzové medaile, stříbrnou medaili vybojovala sólistka Anna Smolíková, twirlingové duo Anna a Ema Kapustovy pod vedením Michaely Lávičkové a nejstarší skupina pompon dance pod vedením Dominiky Jiříkové.



Další soutěží, na kterou se děvčata připravovala, bylo semifinále soutěže MIA festival Plzeň.

Zde děvčata zazářila ve všech kategoriích a všechny soutěžící si odvezly domů medaile a zajistily si tak postup na finále, které se koná na začátku června v národním domě Praha. Skupina s pompony získala první a druhé místo, skupina parketových kompozic přivezla do Klatov bronz, Adéla Špačková získala hned dvě první a jedno druhé místo v disciplínách sólo contemporary, rytmické taneční sólo a sólo klasická mažoretka. Zlaté medaile získaly také Eliška Smolíková společně s Charlotte Tomanovou – duo mažoretky. Duo contemporary Kristýna Špačková a Amálie Adámková získalo také první místo, Adéla Kozáková a Sofie Brožová v té samé disciplíně místo druhé.

Tanečníci TS Modern předvedli skvělé výkony a postupují do mezinárodního finále

Další soutěží, kde děvčata bodovala, byla soutěž „O Pohár města Klatov“.

Zde si opět všechny skupiny vybojovaly medaile, a to čtyřikrát zlatou a dvakrát stříbrnou ve svých kategoriích.

Velký úspěch a rozmach v letošním roce zaznamenaly naše mažoretky. Všechny věkové skupiny byly začátkem školního roku absolutně naplněny a jsme rádi, že toto taneční odvětví opět nabírá na popularitě. Obrovský úspěch mažoretky Destiny čekal v kvalifikačním kole sóla, dua, tria klasická mažoretka asociace NBTA, který již tradičně proběhl v Klatovech. Minimažoretka Anna Smolíková se k mažoretkám Destiny přidala v září tohoto školního roku a jako jedna z nejmladších a nejméně zkušených získala bronzovou medaili ve své kategorii a tak i postup na mistrovství České republiky v Ronově

nad Doubravou. Duo Charlotte Tomanová a Eliška Smolíková získalo ve velké konkurenci také bronz. Choreografie a trenér Denisa Horejšová.

V Klatovech se utkali mladí zahrádkáři a floristé

Jsme velice rádi, že je o naše taneční kroužky zájem, a již nyní připravujeme nabídku na nový školní rok. Děkujeme dětem za jejich energii, rodičům za podporu a DDM Klatovy za zázemí.

TS Destiny