Tančilo se a pivo teklo proudem

Víte, jaké tradice se pojí k této roční době? Právě jsme v období vrcholícího masopustu. A ač to název nenaznačuje, je to období, kdy každý jedl, co hrdlo ráčilo.

Z horažďovických masopustů. | Foto: Muzeum a galerie Horažďovice