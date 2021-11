Studenti ekologie Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech se zúčastnili besedy s Janem Dvořákem, mluvčím NP Šumava.

Beseda s Janem Dvořákem, mluvčím NP Šumava. | Foto: Ivan Nikl

Bylo to nejen zajímavé a podnětné setkání, při němž se studenti dozvěděli celou řadu zajímavostí o fauně a flóře NP Šumava, jeho třicetileté historii, ale také něco, co se už do jeho nové knihy nevešlo.