Sběratelské kartičky pro mnohé znamenají tak trochu návrat do dětství. Ve Spojených Státech byl tento koníček populární hlavně v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, v České republice tomu bylo zejména na přelomu tisíciletí. Karty se sbíraly i za první republiky.

Před 85 lety se uskutečnily letní olympijské hry 1936 v německém Berlíně. V tehdejším Československu k tomu bylo po jejich skončení vydáno album Vítězové olympiady 1936 a sběratelské kartičky, které se do něj vlepovaly. Těch bylo 128. Ty byly produktem továrny na poživatiny Ed. Haas – Praha, Liberec.

Už dva roky předtím, tedy v roce 1934, se vyráběly kartičky sportovního časopisu Star, který byly dávány do čokolád Fürth. Série obsahovala 100 kusů a byli na nich úspěšní fotbalisté, hokejisté i další sportovci. Na jedné se dokonce objevil i herec Vlasta Burian. Některé se dají mezi sběrateli koupit ještě dnes a vyjdou třeba na 249 korun.

Samostatnou kapitolou jsou hokejové kartičky. První karty se objevily v balíčcích s cigaretami v letech 1910 až 1913. Po první světové válce, v letech 1924 - 1925, byla vydána ještě jedna řada cigaret s hokejovými kartami. Roku 1920 byly karty tištěny potravinářskou společností. Od roku 1941, tiskla hokejové karty společnost O-Pee-Chee, ta však produkci zastavila po druhé světové válce. Další série byla v letech 1951-1952 vydávaná Shirriff Desserts, York Peanut Butter a Post Cereal. Torontská firma Parkhurst začala s vydáváním karet v roce 1951. Na americkém trhu se v dnešní době objevují desítky firem, které se zabývají tiskem hokejových karet.

První vydání hokejových karet v Česku značky APS bylo v letech 1994/1995. Na kartách se objevili všichni hráči 12 týmů tehdejší doby a trenéři. Díky stávce v NHL se v české lize objevovali i hráči jako Jaromír Jágr, díky tomu stoupla popularita těchto karet.

APS vydávaly karty do ročníku 1997/1998, kdy vyšla poslední série. V následujícím ročníku se objevil nový vydavatel karet OFS. Tyto karty vychází do dnešních dnů. Ve stejném ročníku jako OFS vychází také DS, které však s vydáváním karet skončili v sezoně 2002/2003. Zajímavou sérií se stala série Score, které vycházela jen jednu sezonu, a to v ročníku 1999/2000. Na těchto kartách se objevili hráči z naší 2. nejvyšší ligy, v té době nazývaná 1. DZ liga.

Lucie Králíková