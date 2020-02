Tato soutěž neklade důraz na tělesné proporce či výšku, ale hlavně na komunikativnost,správné vyjadřování a samozřejmě na fantazii a nápadu při ztvárnění soutěžních disciplín.

Příprava celé soutěže byla velmi náročná,ale myslíme,že i tento ročník bude opět úžasným zážitkem a zkušeností pro všechny finalisty.Přesto,že se přihlásilo více jak 50 soutěžících a to nejen z Plzeňského kraje, ne každý byl vybrán.

Do finále soutěže postoupilo celkem 10 finalistú, z toho 5 v kategorii 7-13 let

5 v kategorii 14-26 let

Po celou dobu soustředění se jim věnoval tým profesionálů,který se skládal ze šesti členů. Kamila Zwiefelhofer- která se postarala o účesy a líčení,o fotografování se postarali p. Jiří Jiřík, Patrik Just, nově se zapojil partner akce a fotograf Ing. Jan Kolář,samozřejmě autorky celého projektu soutěže a organizátorky Jaroslava Kopecká a Mili Kopecká,která je zároveň i moderátorkou finálového večera.

Úkolem finalistů bylo nafotit soutěžní fotografie,které budou právě na finálovém večeru promítány a jsou jednou ze soutěžních disciplín.

Pokud vás zajímá celkové utkání soutěžících,jak ztvární jejich zadané disciplíny a jejích fotografie, přijďte se podívat a zároveň je podpořit 7.3.od 19.00 hod. do KKC Přestice na Finálový večer, kde si můžete i VY zvolit svoji vítězku, která díky vašemu hlasu získá titul Fotomodel/ka Sympatie.

Bude to hodně napínavé. Těšíme se na vás .



J.a M. Kopecká