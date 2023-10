Při cestě na české hranice mrzlo, ale pak podzimní počasí paprsky slunce v Alžbětíně a Bavorské Rudě velkolepě pozlatilo velkou akci „Znovu spolu! Setkání na česko-bavorské hranici", nejnovější přeshraniční projekt kulturního spolku Přes hranici, z. s. (Über d'Grenz e.V.), se sídlem ve Zwieselu.

Znovu spolu! Setkání na česko-bavorské hranici. | Foto: se svolením Ivana Falty

Na uspořádání této česko-bavorské neděle ve formátu XXL spolupracovali různí partneři projektu a sponzoři z obou stran hranice. Především Česko-německý fond budoucnosti, dále obce Bayerisch Eisenstein a Železná Ruda, Arberland Regio GmbH, Pošumaví, z. s., a Krajský úřad Plzeňského kraje. Všechny přivedl na palubu Ivan Falta z kulturního sdružení.

Těžištěm akce byl bohatý hudební program. Pódium na návsi Bavorské Rudy bylo věnováno lidové hudbě. Zde starosta Michael Herzog z Bayerisch Eisenstein, zástupce města Železná Ruda, ředitel školy Ctirad Drahorát, jednatelka Arberland Regio Judith Weinberger-Singh a Emil Kronschnabl ze sdružení Über d'Grenz přivítali hosty. Všichni zdůraznili, jak důležité je udržovat kontakty se sousední zemí a neustále je obnovovat a oživovat.

Po zdravicích těchto zastupitelů zahrála místní dechovka „Eisensteiner Blosmusi“. Hudební program pak pokračoval vystoupením dětského sboru a taneční skupiny Hořec a Horeček, folklorní skupiny ze Železné Rudy, kteří zazpívali a zatančili k českým dětským písničkám. Deggendorfer Brotzeitmusi, Über d'Grenz Musikanten a Gerhard and Friends pak bavili všechny, kteří upřednostnili trochu klidnější muziku. O tělesné blaho se postaraly spolky Wald-Verein a Trachtenverein a řeznictví Šnebergr jako člen skupiny regionálních produktů Šumava, jehož prasnice na rožni rychle přilákala hladové. Spolek Über d'Grenz informoval o svých akcích a aktivitách informačním stánkem.

Nahoře u nádraží byla postavena další dvě pódia. Na kruhovém parkovišti před bavorskou stranou hraničního nádraží se vše rozjelo v poklidném tempu s „Kůrovci" z Kašperských Hor. Poté zahráli „Häng On“ z Frauenau. Následovala další skupina z Kašperských Hor „Divoký band“ s Fandou Maříkem, jež zahrála příjemnou českou směs písní folk country. O svižné finále se postaral oblíbený JH Swing Band Karla Pixy z Jindřichova Hradce. O hosty u pódia pečoval „pivní ostrov“ Artura Millera s širokou nabídkou. Zpovzdálí se vzduchem linula vůně grilovaných makrel Víti Berky z Klatov.

Na druhém pódiu na české straně nádraží bylo poněkud hlasitěji. Před přílišným sluncem chránil hosty velký stan pro návštěvníky poskytnutý městem Železná Ruda. Program zahájila nováčkovská kapela „Heavens End“ z Pasova a po ní vystoupily „Country Sisters“, prvotřídní dámská kapela vedená Soňou Kociánovou, která publikum pořádně rozproudila. Tančilo se a tleskalo, před stanem pro to bylo místa dost.

V dětském kvízu musely německé a české děti odpovídat na otázky k sousední zemi. Stůl s cenami byl těsně obklopen dětmi, ale cen bylo dost, takže každé dítě se správným řešením také něco dostalo.

Nejen děti, ale i dospělé nadchlo následující pantomimické divadlo „Hadry“ souboru „Spielraum Kollektiv“ s českými a německými aktéry z Prahy. Před velkým stojanem s „hadry“, různými kusy oblečení, se dva herci proměňovali s jejich pomocí v nejrůznější osoby a bytosti, a to zcela beze slov a za doprovodu dvou hudebníků, kteří se do děje také zapojili. Nakonec se všechny hadry rozprostřely nad nadšenými dětmi, které se tak zapojily do děje. Odpoledne zakončila výborná mnichovská kapela „The Wild Ride“ s country rockem.

Domažlický Lagron zde nabízel nápoje a regionální české speciality, jako jsou langoše, klobása a bramboráky.

Festival doprovázel mezinárodní bleší trh, který v areálu podél Bahnhofstraße na českou stranu uspořádal Klaus Herzog ze Zwieselau. Zde zvědaví návštěvníci našli také několik stánků dodavatelů regionálních produktů a informační stánky turistických a neziskových organizací z příhraničního regionu jako stánek Turistické oblasti Pošumaví a zámku Nemilkova. Své zastoupení zde měl i spolek ze Starého Plzence OSHR – Občanské sdružení Hůrka a Radyně.

K festivalové neděli se přidalo i pozoruhodné muzeum „NaturparkWelten“ umístěné v budově hraničního nádraží a nabídlo zvláštní komentované prohlídky a pro děti akce s muzejní pedagogikou. Návštěvy hodná byla i obecní hala „Arberlandhalle“, ve které Národní park Bavorský les pořádal pro milovníky mykologie „Dny hub“.

Na skvělé, pestré a bohaté akci se sešlo mnoho českých i německých návštěvníků, mladých i starších, kteří si den viditelně užívali.